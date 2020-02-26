主席補選投票所不足難投票　國民黨：研究開交通車解決

國民黨主席補選投票日倒數十天，但近日主席候選人江啟臣質疑投開票所過少、分布不均等問題。文傳會代主委王育敏表示，投票所要增設有難度，目前傾向由黨部出資以加開交通車方式接送較偏遠地區黨員投票，細節仍在最後規劃。

王育敏指出，投開票所不足問題，不僅黨主席候選人曾表示意見，很多中常委與地方黨籍民代也都有反映相關問題，主要原因就是相較於前次主席選舉設507個投開票所，這次卻僅剩271個，衍生出投票不易的問題。

王育敏表示，之前黨部已盤查過全國各縣市一遍，有些縣市是還有可以增設投開票所的人力與財力，但主席候選人對於增設與否有不同考慮，議題複雜化，容易陷入選舉考量，要增加投開票所會有難度。

王育敏說，要解決居住在偏遠地區黨員，或是長輩投票交通問題，目前傾向由中央或地方黨部出資承租交通車方式接送投票，細節仍在最後規劃。