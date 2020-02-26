主席補選投票所不足難投票 國民黨：研究開交通車解決
國民黨主席補選投票日倒數十天，但近日主席候選人江啟臣質疑投開票所過少、分布不均等問題。文傳會代主委王育敏表示，投票所要增設有難度，目前傾向由黨部出資以加開交通車方式接送較偏遠地區黨員投票，細節仍在最後規劃。
王育敏指出，投開票所不足問題，不僅黨主席候選人曾表示意見，很多中常委與地方黨籍民代也都有反映相關問題，主要原因就是相較於前次主席選舉設507個投開票所，這次卻僅剩271個，衍生出投票不易的問題。
王育敏表示，之前黨部已盤查過全國各縣市一遍，有些縣市是還有可以增設投開票所的人力與財力，但主席候選人對於增設與否有不同考慮，議題複雜化，容易陷入選舉考量，要增加投開票所會有難度。
王育敏說，要解決居住在偏遠地區黨員，或是長輩投票交通問題，目前傾向由中央或地方黨部出資承租交通車方式接送投票，細節仍在最後規劃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言