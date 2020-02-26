快訊

新冠肺炎新藥「瑞德西韋」將臨床試驗 北中南各設專責醫院

防疫新措施！醫院控人流 住院病人限2名訪客、陪病限1名

黨主席補選照辦　國民黨：強化投開票所消毒與動線

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席補選下周六投票，但隨新冠肺炎疫情持續升溫，國民黨也祭出強化投開票所防疫措施，除提供酒精消毒，也會控制投開票所內容留人數與排隊等候投票黨員間隔，加強防疫，選務人員也會全程戴口罩。

此外，國民黨也呼籲，屆時前往投票黨員應配戴口罩，保護自己，也保護他人，若有發燒等感冒症狀黨員，則應自主評估是否有隔離需求，在防疫前提下，建議不要到場投票。

目前額溫槍市面上雖已缺貨，黨中央仍在積極張羅。黨務人士說，會想辦法落實每個投開票所硬性量體溫，若有發燒等症狀黨員前往投票，選務人員將請回。

文傳會代主委王育敏表示，評估目前疫情，黨主席補選仍然朝如期舉辦方向規劃，但屆時各投開票所防疫要到位，選務單位已制定投開票所肺炎防疫SOP，除了基本的酒精消毒作業，投票動線規劃上也會分流，不要讓場所內一下子擠太多人。

投票 國民黨 新冠肺炎

延伸閱讀

台中助計程車防疫消毒 3/2統一改至文心拖吊場

郝龍斌：國民黨又老又紅的標籤要拿掉

江啟臣：網路直播讓黨員了解訴求和改革理念

國民黨主席補選照辦 強化消毒動線

相關新聞

蔡總統宣布520就職暫停籌辦 宗教活動配合防疫感謝對象未提鎮瀾宫

蔡英文總統稍早透過臉書表示，為了全力投入防疫工作，有關五月的總統就職活動，她做出三點決定：一、暫停籌辦工作，保持最大彈性...

影／發「好人卡」給馬英九 楊志良再爆：馬不適合當總統

前總統馬英九針對因新冠肺炎滯留武漢台商無法全數返台一事，在臉書發文呼籲蔡政府讓人道超越政治，引發爭議。前衛生署長葉金川昨...

血友病少年二採結果陰性 送集中檢疫所

滯留武漢的血友病少年及其母親返台後直送醫院負壓隔離病房採檢。指揮中心今天宣布，兩人二採結果均為陰性將送往檢疫所隔離。

《國際橋牌社》報社事件 違法搜索惹議

在戲劇《國際橋牌社》中有一集，警總前往報社搜索，大搖大擺地走進去，不僅拒絕出示搜索票，甚至指著腰間的槍說「這就是搜索票」。從今天的角度來看，絕對會覺得警方的行動有侵害人權疑慮，但從「無所忌憚」到「人權爭議」，關於搜索的法律規定又是怎麼演變而來的呢？

主席補選投票所不足難投票　國民黨：研究開交通車解決

國民黨主席補選投票日倒數十天，但近日主席候選人江啟臣質疑投開票所過少、分布不均等問題。文傳會代主委王育敏表示，投票所要增...

訪藍委布局桃園市長？邱奕勝：不排除

桃園市議會議長邱奕勝今前往立法院拜訪桃園黨籍立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲及不分區立委張育美。除到各辦公室參觀，也贈送微波爐...

金溥聰暗諷傅崐萁是病毒 徐榛蔚：心量多大路就多寬

花蓮縣長徐榛蔚今出席國民黨中常會，

卓榮泰：疫情還在 暫停遶境是神明給我們慈悲和智慧

針對媽祖遶境爭議，民進黨主席卓榮泰今天表示，此時，國人在口罩或防疫物資取得都是以國家安全第一為考量，因此，希望所有團體負...

黨主席補選照辦　國民黨：強化投開票所消毒與動線

國民黨主席補選下周六投票，但隨新冠肺炎疫情持續升溫，國民黨也祭出強化投開票所防疫措施，除提供酒精消毒，也會控制投開票所內...

政院國土計畫法草案 朝野立委齊砲轟

行政院提出「國土計畫法」修正草案引發爭議，環保團體與跨黨派立委今質疑，新修法版本架空原有國土計畫法；修法版本無限期延長各縣市國土計畫審議作業，並以「國家重大建設」為名，替財團「開大門」。內政部次長花敬群表示，絕對會以最嚴格標準管控，不會漫無目的。

520就職典禮／總統府：保持最大彈性

新冠肺炎疫情嚴峻，屬於大型集會的520總統就職典禮是否如期舉行，總統府發言人丁允恭今天表示，針對目前疫情的變化，總統府已保持最大彈性，預擬各種因應方案，隨時依照疫情的評估與預期，配合指揮中心的指引進行調整。

國土計畫法修法爭議 內政部：地方國土計畫不遙遙無期

針對公民團體公開表示反對國土計畫法為重大建設開後門，並要求就各縣市國土計畫提出檢討報告、明訂延長年限等訴求，內政部表示，...

熱門新聞

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

全球疫情地圖／台灣再增1例確診 南韓確診數破千、12死！

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

指全世界欠武漢 世衛專家：若感染想在中國治療

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。