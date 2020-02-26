黨主席補選照辦　國民黨：強化投開票所消毒與動線

國民黨主席補選下周六投票，但隨新冠肺炎疫情持續升溫，國民黨也祭出強化投開票所防疫措施，除提供酒精消毒，也會控制投開票所內容留人數與排隊等候投票黨員間隔，加強防疫，選務人員也會全程戴口罩。

此外，國民黨也呼籲，屆時前往投票黨員應配戴口罩，保護自己，也保護他人，若有發燒等感冒症狀黨員，則應自主評估是否有隔離需求，在防疫前提下，建議不要到場投票。

目前額溫槍市面上雖已缺貨，黨中央仍在積極張羅。黨務人士說，會想辦法落實每個投開票所硬性量體溫，若有發燒等症狀黨員前往投票，選務人員將請回。

文傳會代主委王育敏表示，評估目前疫情，黨主席補選仍然朝如期舉辦方向規劃，但屆時各投開票所防疫要到位，選務單位已制定投開票所肺炎防疫SOP，除了基本的酒精消毒作業，投票動線規劃上也會分流，不要讓場所內一下子擠太多人。