卓榮泰：疫情還在 暫停遶境是神明給我們慈悲和智慧
針對媽祖遶境爭議，民進黨主席卓榮泰今天表示，此時，國人在口罩或防疫物資取得都是以國家安全第一為考量，因此，希望所有團體負責人也能有同樣同理心，一同投入防疫工作，這才是全民所需要。這時候疫情尚在，「暫停遶境反而是神明給我們的慈悲和智慧」，應該往這方向去想。
卓榮泰指出，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌主持的政府，一定是會做事肯負責的政府，他也期待政府能訂定一套通則，讓大家有所依循。
卓榮泰說，此時，不論是國人在口罩或防疫物資取得，都是以國家安全第一為考量，因此，希望所有團體負責人也能有同樣同理心，一同投入防疫工作，這才是全民所需要。
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