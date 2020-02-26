520就職典禮 陳時中：因應疫情轉變做適當處置

新冠肺炎疫情衝擊總統蔡英文520就職典禮。疫情指揮中心尚未有具體答案，指揮官陳時中表示，各類大型活動都要根據疫情轉變做適當處置，如何控制疫情、安心民心是首要考量。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午記者會做了以上表示。他強調，全國對新冠肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情都很關心，各類大型活動因應防疫，都應該跟著疫情轉變做適當處置。

總統蔡英文今天在臉書表示，為全力投入防疫工作，有關5月總統就職活動，她做出3點決定：暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化。防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。