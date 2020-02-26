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蔡總統宣布520就職暫停籌辦 宗教活動配合防疫感謝對象未提鎮瀾宫
蔡英文總統稍早透過臉書表示，為了全力投入防疫工作，有關五月的總統就職活動，她做出三點決定：一、暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化；二、防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動；三、一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。
針對媽祖遶境引發爭議，蔡總統說，她要謝謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等信仰的團體，因為擔心信眾的聚集造成防疫的風險，陸續宣布暫停、延後大型活動，或改以線上法會等其他方式取代。
由於大甲鎮瀾宫今天宣布，仍照常舉行遶境活動，蔡總統在感謝對象中，沒有提到鎮瀾宫。
蔡總統表示，在這個關鍵時刻，她要謝謝各方信眾的體諒。大家的慈悲心，讓防疫工作可以更加順利，也減輕了第一線醫護及防檢疫人員的壓力。
蔡總統指出，國泰民安，是所有人共同的盼望。全民投入防疫，以及宗教信仰倡導的正面力量，一定可以一起克服考驗。
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