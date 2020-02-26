影／發「好人卡」給馬英九 楊志良再爆：馬不適合當總統

前總統馬英九針對因新冠肺炎滯留武漢台商無法全數返台一事，在臉書發文呼籲蔡政府讓人道超越政治，引發爭議。前衛生署長葉金川昨(25日)在廣播節目，點名馬英九、柯文哲、蘇貞昌等政治人物「少講話」，讓防疫回歸專業。今(26日)前衛生署長楊志良再補刀，說馬英九是個好人，「但不適合當總統」。

前衛生署長楊志良今日接受廣播專訪時，被問及馬英九批蔡政府處理包機方式，楊志良笑稱馬英九是他昔日長官，他不好批評什麼，但他與葉金川的共識就是「馬英九是個好人，但是不適合當總統」。對於目前衛福部長陳時中因為指揮防疫得宜，成為當紅炸子雞，日前民調更有高達85%的滿意支持度，楊志良也大讚「會做事人的，大家都喜歡」。

另外目前外界最關心大甲媽祖遶境是否如期舉行，宗教信仰與防疫措施恐相互衝突，楊志良認為執政黨非常聰明，直到目前都沒有強硬規定不可舉辦，而是柔性勸導，楊志良認為接下來就算辦了，規模也會縮小，至於遶境可以派一個20人組，全程直播給信徒看。