血友病少年二採結果陰性 送集中檢疫所

在戲劇《國際橋牌社》中有一集，警總前往報社搜索，大搖大擺地走進去，不僅拒絕出示搜索票，甚至指著腰間的槍說「這就是搜索票」。從今天的角度來看，絕對會覺得警方的行動有侵害人權疑慮，但從「無所忌憚」到「人權爭議」，關於搜索的法律規定又是怎麼演變而來的呢？

2020-02-26 10:50