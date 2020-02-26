血友病少年二採結果陰性 送集中檢疫所
滯留武漢的血友病少年及其母親返台後直送醫院負壓隔離病房採檢。指揮中心今天宣布，兩人二採結果均為陰性將送往檢疫所隔離。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有關中國湖北返台血友病童及其母親第二次檢驗結果亦為陰性，將送集中檢疫所完成14天嚴密的隔離檢疫。
滯留中國武漢的血友病少年與母親，24日晚間搭機返台，深夜降落桃園機場。疫情指揮中心指派一名護理師隨機，3人在機上都有穿著防護裝備，下機後已立即搭車送往衛福部桃園醫院負壓隔離病房採檢，若二採都是陰性，兩人將送往集中檢疫所隔離。
另外，鑽石公主號返台國人昨日後送1人檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。
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