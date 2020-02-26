影／網傳向同學爆疫情嚴重 高嘉瑜笑：怎沒說我唱歌好聽

為了防範新冠肺炎(COVID-19)蔓延，全球各地政府繃緊神經，但近來立委高嘉瑜卻成了假消息的女主角，還在各大網路平台流竄，內容寫道「我媽嗎是高嘉瑜議員在台北一中的同學，高嘉瑜說台北新北疫情超嚴重，民進黨收到很多口罩商的口罩，高議員還送了兩盒口罩，本人超甜人好好」。對此高嘉瑜看完後，先是在臉書上回這些文稱「我哪有這麼老！」26日受訪更笑這一定是五毛寫的，因為台北一中已經沒人知道是「建中」，更何況她是北一女出身的。她也反虧貼文說，「他說我人超甜人好好，這件事情是很難否認，那我也呼籲中國的五毛，記得要加一句『本人唱歌超好聽』，讓現場媒體哄堂大笑。

然而台北市長柯文哲近來不斷批評中央防疫政策，以自己是「逆時中」自居，前衛生署長葉金川就點名「柯文哲、蘇貞昌、馬英九」的看法對疫情並沒幫助，甚至用「多說無益」來形容。柯文哲26日聽到則反問「我那個學長又怎麼了？」閃躲媒體提問。