朝野立委批「國土計畫法」倒退嚕

地球公民基金會與跨黨派朝野立委今天舉行記者會，批評上週四行政院拍板的國土計畫法部分條文修正草案，有二個最大問題，一是國家重大建設沒有明確定義，只要行政院認定的國家重大建設就可改變國土計畫，再來是國土計畫延長無期限，沒有時程表。

當初參與國土計畫法國民黨前立委邱文彥與林淑芬及民眾黨立委蔡壁如、時力立委陳椒華都認為行政院的修法已破壞國土計畫的框架，也欠缺與社會溝通。邱文彥表示，國土計畫法立法過程從民國86年開始，五進五出之後到第六次到立法院才完成修法，當初修法是為了土地使用的正義，而不是只是考慮人的需求，督促中央政府守法，讓開發單位按照程序執行，但現在修法後行政院未界定何為國家重大建設，且執行開發的時間沒有規範，很怕到時候變成政府的空白授權。

林淑芬則舉例，當初的大埔事件就是所謂的重大建設強拆民宅，還有淪為蚊子館的花蓮環保科技園區等，都是政府對重大建設的定義不明，且地方的開發沒有時間限制，不僅淪為地方勢力的角力，也讓開發商可以選擇對自己有利的開發時程。