傅崐萁回鍋 江啟臣：國民黨要朋友也要制度

立委傅崐萁回鍋國民黨引起黨內熱議，國民黨主席候選人江啟臣中午和台北市議員張斯綱、李明賢、耿葳「便當會」開直播，前會受訪時指出，國民黨需要朋友，但不只要朋友也要制度，政黨有各式各樣黨內規定、制度，不管是恢復黨籍或加入國民黨，都有相關制度要遵循。

江啓臣說，依照制度而走，這也是要讓國民黨給外界的一個形象，照制度來走的政黨，這也是未來國民黨要改革要走的道路，希望將來國民黨給外界感覺是重視人才、強化論述、建立制度，他覺得想要回國民黨或加入國民黨，都是好事，希望有更多朋友，同樣的需要建立制度。

國民黨正進行黨主席改選，美麗島電子報民調昨指出，立委江啟臣以30.3%大幅領先副主席郝龍斌的16.8%；但國民黨支持者中，兩人是37.4% vs 37.6%，不分軒輊。另外，較意外的是，江啟臣並沒有在年輕族群獲得領先，反而在年紀較高族群者大幅領先郝龍斌。

對於自己民調得到黨外的支持比較多，江啓臣說，這個民調怎麼做的他不清楚，因為每一家機構做的民調，依內容、題目、訪談等，都影響到結果，他都尊重。

江啓臣說，畢竟這是黨內的選舉，最重要的還是要訴求黨員的支持，還是要回到政見內容、改革的訴求跟改革的方法，在這段時間，希望在3月7日得到黨員的支持。接下來還會拜訪關心國民黨、還有過去對國民黨改革有期待的黨內同志，有的雖然不是黨員，但也關心國民黨未來發展，這些重要的人，都會去拜訪。

江啓臣指出，現在有疫情的關係，國民黨內的主席、中常委選舉，其實並熱，現在的重點是用各種方式，特別是網路的方式，透過直播、數位，讓黨員了解到他的一些政見訴求，改革的理念，就是現階段在做的事情。