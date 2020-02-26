又爆中央的料！ 柯文哲：520總統就職大典在北流

台北市長柯文哲上任後，力推東區門戶計畫，其中位在市民大道七段上「新新公園」今天上午正式啟用，這也是北市少見的濕地型公園。柯文哲今上午出席剪綵活動時表示，未來三年，整個台北市變化最大的地方就在南港，因為不只會做大的建設，南港也是台灣東北區的交通樞紐。

柯文哲表示，高鐵延伸到宜蘭段應該會做，捷運板南線延伸到汐止也會做，基隆輕軌應該也會在汐止銜接，客運轉運站也在南港車站旁邊，從宜蘭到石門，進出都在南港，再加上北台灣生技基地也在這裡，例如中研院、國家生技園區、台北市生技園區大樓等，且將來北市衛生局也會搬來這裡，南港形同成為北台灣生技產業研發重心。

此外，柯文哲也提到，台北流行音樂中心預計6月正式開幕；隨後則是爆料，指總統就職典禮打算在北流舉辦，不過如今涉及到疫情，他就不清楚了，往後北流一但開幕，人流就相當大。

柯文哲說，從空照圖來看，南港這個地方未來三到五年，整個量體增加太大，所以保留綠地是對的，另外也規劃南港地區的空中走廊。

實際上，今啟用的新新公園，占地近兩公頃，柯文哲表示，該地方吹東北風，所以山丘故意設在東北角擋風用的，公園內正直落羽松林、水生植物、濕地職務等，採多元分區的設計，且採透水鋪面設計，中央的水池是這個地區的滯洪池，可以儲水兩千六百公噸，也避免城市出現熱島效應。