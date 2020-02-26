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葉金川再點馬、柯、蘇 別讓指揮官處理口水
新冠肺炎疫情仍未控制，陸續有政治人物發表意見，衛生署前署長葉金川日前點名柯文哲、馬英九、蘇貞昌等人都應該少講話，今再表示，應該要讓指揮官有更多時間去處理疫情，而不是處理口水。
葉金川表示，他沒有要柯文哲、馬英九、蘇貞昌閉嘴，他是說政治人物對疫情多說無益，去爭執這案子是什麼、應該公布、不公布，這沒有幫忙疫情的控制。
葉金川說，柯文哲、蘇貞昌、馬英九，各有一些看法，但這些看法無關緊要，跟疫情沒有關係，請他們還是少發言，全民大家一起來做防疫工作。
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