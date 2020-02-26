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聽「學長」勸告少講話？ 柯文哲：好啦好啦，上工

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
台北市長柯文哲今上午出席北市新新公園啟用典禮時，儘管是一早的公開行程，不過柯文哲卻是難得不受訪，被問到是不是要專心防疫，柯文哲僅無奈的說「好啦好啦，上工」。記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲今上午出席北市新新公園啟用典禮時，儘管是一早的公開行程，不過柯文哲卻是難得不受訪，被問到是不是要專心防疫，柯文哲僅無奈的說「好啦好啦，上工」。記者邱瓊玉／攝影

曾經走過SARS抗煞時期的衛生署前署長葉金川在接受電台專訪時直言，現在疫情緊張要「回歸專業」，並點名台北巿長柯文哲應該少講話。柯文哲今上午出席北市新新公園啟用典禮時，儘管是一早的公開行程，卻難得不受訪，被問到是不是要專心防疫，柯文哲僅無奈的說，好啦好啦，上工，讓他先盡完義務再說。

新冠肺炎疫情持續延燒，不過柯文哲近來發言連連惹議，包括爆料台北的隔離所是在陽明山上的台銀宿舍群，又或是半開玩笑稱現在都要「順時鐘」(意指順時鐘)，都引發爭議。還被「學長」葉金川點名，柯文哲被問及時一開始笑說，哎呦，「我那個學長又怎麼了」，隨後還說，「學長對我很好啊」，有什麼問題。

此外，衛福部長陳時中昨對於柯文哲稱「順時鐘」僅是玩笑話，陳時中表示「那就當笑話吧」；柯文哲今則說，那也很好啊。

柯文哲 疫情 葉金川 陳時中

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