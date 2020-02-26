【重磅快評】擋駕媽祖怕掀了總統新衣 陳時中天人交戰

新冠病毒肆虐全球，台灣比鄰疫區，政府還能阻敵境外，大家都讚蔡總統領導有方，她安撫民眾別恐慌，台灣「只有零星社區感染」，高官定調「都是家庭群聚案例，沒有社區人傳人」。台灣如此太平，不知怎的冒出許多社會良心人士，急籲媽祖別出門，擔心「瘋媽祖」會讓疫情暴走成群聚感染。

民進黨防疫政治出神入化，府院粉飾太平，堅持疫情指揮中心無須升高一級開設，叫人民正常生活，逼得地方政府自力升級應戰；遇到神明也要正常生活訪友，高官就說「疫情嚴重，相信媽祖婆會以民眾健康為最優先」，擔心神明出巡戳破官員編的防疫神話。

如果只有零星，而且都是家內傳染，那來造成群聚感染的「超級傳染者」？社會良心人士是在打臉政府隱匿疫情，還是在替政府帶風向，施壓疫情中心扮黑臉？若傳染源早已潛伏全台，就算指揮官陳時中下令禁足神明，病毒就會知難而退？

聰明如陳時中，豈不知此時大動干戈擋駕媽祖遶境，無異掀開蔡英文的防疫新衣，打臉「零星社區感染」；疫情發展到連媽祖都被政治禁足，台灣還能向美國自清「疫情沒有社區傳播」？

蔡總統重視領導權威，不能接受美國的「社區傳播」標籤，正如媽祖為了百年神威，豈能在「疫情零星」階段，就丟盔棄甲躲在神壇裡。陳時中夾在媽祖和蔡總統之間，顧專業也得有外交等大小政治考量，想不天人交戰也難。

如果蔡政府向社會坦承疫情風險升高，依專業作出相應的防疫升級措施，扛著神明的宗教人士也不敢招搖過市；但現在政府對人民吹太平風，卻要神明放防疫假不能聞聲救苦，那家正派宮廟會配合騙子當神棍？

蔡總統參加全台六大媽祖祈福法會，說媽祖是人心重要支持；法會外卻有外交官叫媽祖「繞過台灣，饒了台灣」，英派大將還說媽祖遶境是防疫破口。選舉結束，政客就把神明當廢柴，該作決策的人躲在網軍後，使喚鍵盤手謀殺宗教活動，所謂專業人士只敢喊話神明託夢，不敢戳破總統新衣，媽祖還沒出巡就照出各路妖邪，真神。