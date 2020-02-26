聯合報系專訪／沒黨產國民黨哪籌錢？ 江啟臣推小額捐款

國民黨在2020大選挫敗後急需進行黨內改革，不過因黨產遭扣押，沒有資源始終讓國民黨難以伸展。國民黨主席候選人、立委江啟臣提出「小額捐款」的作法，不排除上街頭募款，同時檢視國民黨的改造是否能讓民眾接受，「小市民跟大財團捐款差別很大，我們要募到的不是只有錢，而是人心」。

對於黨務運作未來的錢要如何籌措，江啟臣表示，未來的政黨補助款與黨公職分攤金，必須落實繳納，否則黨紀就要從嚴處理。此外，江啟臣也提出小額捐款的做法。

江啟臣說，國民黨應該更貼近民眾，黨的改革更要能讓大家願意重新支持國民黨，找回過去對國民黨的信心，才有可能在捐款上拿出行動來支持。所以他主張，國民黨的捐款要著重在市民的小額捐款，並透過這些捐款拉近與民眾的距離，同時也能改變國民黨的形象。

江啟臣表示，募款活動可以思考許多不同的做法，並結合黨內相關活動讓民眾一同參與，藉由認識國民黨進而捐款國民黨，而不是單純像過去的募款餐會，而是讓願意認同國民黨的人，自動自發的願意捐款給國民黨。

「黨產是國民黨的包袱也是民進黨的提款機。」江啟臣認為，既然民進黨要用民主法治的方式來處理黨產，那就公平公正處理，國民黨也必須要在法律的訴訟當中把黨產的歷史說清楚；對於合理合法、能夠拿回來的的黨產，江啟臣建議應該用在過去積欠的黨公職人員薪資跟退休金上，若有剩餘的就捐作公益，不要讓黨產繼續成為民進黨的提款機。