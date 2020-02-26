快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

聯合報系專訪／沒黨產國民黨哪籌錢？ 江啟臣推小額捐款

聯合報 / 記者劉宛琳鄭媁蔡佩芳／台北即時報導
立委江啟臣接受本報專訪，談國民黨主席改選和黨的改造。記者邱德祥／攝影
立委江啟臣接受本報專訪，談國民黨主席改選和黨的改造。記者邱德祥／攝影

國民黨在2020大選挫敗後急需進行黨內改革，不過因黨產遭扣押，沒有資源始終讓國民黨難以伸展。國民黨主席候選人、立委江啟臣提出「小額捐款」的作法，不排除上街頭募款，同時檢視國民黨的改造是否能讓民眾接受，「小市民跟大財團捐款差別很大，我們要募到的不是只有錢，而是人心」。

對於黨務運作未來的錢要如何籌措，江啟臣表示，未來的政黨補助款與黨公職分攤金，必須落實繳納，否則黨紀就要從嚴處理。此外，江啟臣也提出小額捐款的做法。

江啟臣說，國民黨應該更貼近民眾，黨的改革更要能讓大家願意重新支持國民黨，找回過去對國民黨的信心，才有可能在捐款上拿出行動來支持。所以他主張，國民黨的捐款要著重在市民的小額捐款，並透過這些捐款拉近與民眾的距離，同時也能改變國民黨的形象。

江啟臣表示，募款活動可以思考許多不同的做法，並結合黨內相關活動讓民眾一同參與，藉由認識國民黨進而捐款國民黨，而不是單純像過去的募款餐會，而是讓願意認同國民黨的人，自動自發的願意捐款給國民黨。

「黨產是國民黨的包袱也是民進黨的提款機。」江啟臣認為，既然民進黨要用民主法治的方式來處理黨產，那就公平公正處理，國民黨也必須要在法律的訴訟當中把黨產的歷史說清楚；對於合理合法、能夠拿回來的的黨產，江啟臣建議應該用在過去積欠的黨公職人員薪資跟退休金上，若有剩餘的就捐作公益，不要讓黨產繼續成為民進黨的提款機。

國民黨

延伸閱讀

聯合報系專訪／黨員赴陸從嚴 江啟臣：想做生意請離開

聯合報系專訪／不只18歲投票 江啟臣拋：20歲可參選

傅崐萁黨籍案 江啟臣籲傅應增正當性、郝龍斌支持加入

大甲媽繞境續辦擾議 江啟臣：政府應訂防疫標準SOP

相關新聞

聯合報系專訪／沒黨產國民黨哪籌錢？ 江啟臣推小額捐款

國民黨在2020大選挫敗後急需進行黨內改革，不過因黨產遭扣押，沒有資源始終讓國民黨難以伸展。國民黨主席候選人、立委江啟臣...

黃復興左右主席補選？ 江啟臣：黨員應有自己看法

國民黨主席補選倒數10天投票，在新冠肺炎疫情等因素影響下，預期投票率偏低，具有效黨員近四分之一的黃復興黨部支持動向成關鍵...

聯合報系專訪／黨員赴陸從嚴 江啟臣：想做生意請離開

國民黨2020挫敗，外界直指親中形象影響國民黨觀感。國民黨主席候選人江啟臣今天接受專訪時表示，應清楚告訴民眾，國民黨「反...

聯合報系專訪／不只18歲投票 江啟臣拋：20歲可參選

國民黨主席補選候選人、立委江啟臣主張國民黨年輕化。他提出將投票權下修到18歲、20歲可參選。江啟臣認為，這是國際潮流趨勢...

熱門新聞

案31年僅11歲成最年輕新冠肺炎確診 寒假去過補習班

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

全球疫情地圖／南韓確診數破千！歐洲也淪陷 瑞士、奧地利現首例

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

我又增一新冠肺炎確診！案27孫子曾到醫院探病 家庭群聚關係圖曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。