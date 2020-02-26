新北11歲病例學童 侯友宜：未到校，勿恐慌

新北傳出11歲學童感染新型冠狀病毒肺炎確診，引發各界憂慮。市長侯友宜今天強調染病學童未到校，接觸過的學童也都在居家隔離中，目前健康穩定不必恐慌。

新冠肺炎新確診病例是新北一名11歲學童，中央宣布他曾上補習班，接觸其他學生，引發社會憂慮會出現明顯社區感染情況。

侯友宜說，學童屬於家庭群聚現象感染確診，中央和地方都已展開疫情調查，他非常清楚孩子活動情形及家族接觸內容，但新北寒假期間已超前部署，建議市民密閉室空間戴口罩，這名學童上補習班也都配合。

他說，疫調內容中，這名學童是無症狀確診，事後已要求補習班消毒，其他學童居家隔離，不必過於恐慌擔心，一切還在掌握中，只是這起病例之後要更注意無症狀感染情況，做好應變準備。

侯友宜說，今年元月11日台商返國投票，但新冠肺炎潛伏期有多久？傳染力高或低？沒有專家說的準，陸續回來的台商投票後有的回去，有的沒有，政府很難掌握，只能建議勤洗手、戴口罩防疫，防堵並減少傷害。市府今天也集合600名志工，投入防疫工作。