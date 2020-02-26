黃復興左右主席補選？ 江啟臣：黨員應有自己看法

國民黨主席補選倒數10天投票，在新冠肺炎疫情等因素影響下，預期投票率偏低，具有效黨員近四分之一的黃復興黨部支持動向成關鍵。主席候選人江啟臣表示，相信黃復興樂見改革；候選人郝龍斌則重申，不裁黃復興。

江啟臣指出，黨的改革不是針對特定的人或黨部，而要整體思考，讓國民黨升級與現在化；現在是民主政黨競爭激烈時代，要快速反映民意，黨務組織改革主張全盤性的，不同時代下要能賦予各黨部更新的角色，讓黨有更好表現。

江啟臣說，黨的改造是所有黨員共同參與，包括過去最忠貞的黃復興黨部；歷來國民黨歷次選舉或公職選舉，黃復興黨部都是國民黨鐵桿，最支持捍衛國民黨，相信他們也樂見黨的進步與改革，會主動參與關心，將是黨的改革夥伴。

郝龍斌則強調，黃復興黨部絕對不能裁撤，但也要精進，以他對黃復興的認識與了解，未來在黃復興黨部這組織上他所做的改革努力，大家一定會認同。

由於黨內解讀，黃復興黨部多數挺郝龍斌，是否擔心左右選情？江啟臣說，現在是資訊公開透明時代，今天的黃復興黨部與過去有些不同之處，但也呼籲所有黨員，在黨需要大刀闊斧改革時，「應有自己的看法」，決定黨的未來與改革方向。