快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報系專訪／黨員赴陸從嚴 江啟臣：想做生意請離開

聯合報 / 記者鄭媁蔡佩芳劉宛琳／台北即時報導
立委江啟臣接受本報專訪，談國民黨主席改選和黨的改造。記者邱德祥／攝影
立委江啟臣接受本報專訪，談國民黨主席改選和黨的改造。記者邱德祥／攝影

國民黨2020挫敗，外界直指親中形象影響國民黨觀感。國民黨主席候選人江啟臣今天接受專訪時表示，應清楚告訴民眾，國民黨「反共不反中」，更精確地說，「我們反的是極權專制」，他若當選主席，將建立黨職人員兩岸交流行為準則，且明確告訴黨員，想透過國民黨平台做兩岸的生意，請離開。

居中協調武漢台商包機的國民黨中央委員徐正文，北京政協顧問身份曝光後，再次重挫國民黨形象。江啟臣表示，外界對國民黨的親中疑慮，來自過去他們對相關規範不夠落實、甚至根本沒有。

江啟臣說，「兩岸人民關係條例」針對公職人員赴陸交流有規範，黨職人員雖非公職，但他認為國民黨在這件事上要有更高標準。若任黨主席，他會建立黨內的「黨公職人員兩岸交流行為準則」，明確告訴黨員，「想透過國民黨平台做兩岸的生意，請離開。」

江啟臣強調，黨和黨的交流不應該是做生意，而是為人民解決問題，不是為個人利益。國民黨必須多和民眾溝通，只以二分法去區分反中，目前的兩岸交流勢必都被否定，也無法正面處理兩岸問題，這種表面二分法應該被破除。

國民黨

延伸閱讀

【本報專訪】不只18歲投票 江啟臣拋：20歲可參選

傅崐萁黨籍案 江啟臣籲傅應增正當性、郝龍斌支持加入

大甲媽繞境續辦擾議 江啟臣：政府應訂防疫標準SOP

觀察站／快狠準「反傅」 金小刀與郝龍斌畫界線

相關新聞

聯合報系專訪／沒黨產國民黨哪籌錢？ 江啟臣推小額捐款

國民黨在2020大選挫敗後急需進行黨內改革，不過因黨產遭扣押，沒有資源始終讓國民黨難以伸展。國民黨主席候選人、立委江啟臣...

黃復興左右主席補選？ 江啟臣：黨員應有自己看法

國民黨主席補選倒數10天投票，在新冠肺炎疫情等因素影響下，預期投票率偏低，具有效黨員近四分之一的黃復興黨部支持動向成關鍵...

聯合報系專訪／黨員赴陸從嚴 江啟臣：想做生意請離開

國民黨2020挫敗，外界直指親中形象影響國民黨觀感。國民黨主席候選人江啟臣今天接受專訪時表示，應清楚告訴民眾，國民黨「反...

聯合報系專訪／不只18歲投票 江啟臣拋：20歲可參選

國民黨主席補選候選人、立委江啟臣主張國民黨年輕化。他提出將投票權下修到18歲、20歲可參選。江啟臣認為，這是國際潮流趨勢...

熱門新聞

案31年僅11歲成最年輕新冠肺炎確診 寒假去過補習班

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

全球疫情地圖／南韓確診數破千！歐洲也淪陷 瑞士、奧地利現首例

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

我又增一新冠肺炎確診！案27孫子曾到醫院探病 家庭群聚關係圖曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。