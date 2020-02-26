聯合報系專訪／黨員赴陸從嚴 江啟臣：想做生意請離開

國民黨2020挫敗，外界直指親中形象影響國民黨觀感。國民黨主席候選人江啟臣今天接受專訪時表示，應清楚告訴民眾，國民黨「反共不反中」，更精確地說，「我們反的是極權專制」，他若當選主席，將建立黨職人員兩岸交流行為準則，且明確告訴黨員，想透過國民黨平台做兩岸的生意，請離開。

居中協調武漢台商包機的國民黨中央委員徐正文，北京政協顧問身份曝光後，再次重挫國民黨形象。江啟臣表示，外界對國民黨的親中疑慮，來自過去他們對相關規範不夠落實、甚至根本沒有。

江啟臣說，「兩岸人民關係條例」針對公職人員赴陸交流有規範，黨職人員雖非公職，但他認為國民黨在這件事上要有更高標準。若任黨主席，他會建立黨內的「黨公職人員兩岸交流行為準則」，明確告訴黨員，「想透過國民黨平台做兩岸的生意，請離開。」

江啟臣強調，黨和黨的交流不應該是做生意，而是為人民解決問題，不是為個人利益。國民黨必須多和民眾溝通，只以二分法去區分反中，目前的兩岸交流勢必都被否定，也無法正面處理兩岸問題，這種表面二分法應該被破除。