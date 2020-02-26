聯合報系專訪／不只18歲投票 江啟臣拋：20歲可參選

國民黨主席補選候選人、立委江啟臣主張國民黨年輕化。他提出將投票權下修到18歲、20歲可參選。江啟臣認為，這是國際潮流趨勢，資訊透明、意見多元，年輕人勇於表達意見與想法，不如讓年輕世代的代議士進入體制，讓年輕人為自己講話。

江啟臣上午接受聯合報系專訪時提出，國民黨談改革，不能只是被動接觸年輕人，應該更積極、主動與年輕人交流。降低參政年齡代表國民黨對年輕人主動的關心，也符合他的主張，讓年輕人參與，給予年輕人授權與信任，相信年輕人。進入體制就有責任，他相信降低選舉權與被選舉權，讓年輕人的政治參與除了熱忱，也能更積極地負起責任。

他表示，降低年齡有立論背景，並非說憑空而來，更非討好年輕人。首先，符合國際趨勢，現在全世界有168個國家將選舉權降至18歲，其中包括鄰近的日本、南韓；美國、德國、英國、澳洲等，甚至將被選舉權都降到18歲，但他考量我國成年定義是20歲，因此他提出將被選舉權從23歲降為20歲。

其次，現在是網路時代，資訊透明、意見多元，年輕人非常敢於表達意見與想法，其中也包括政治議題，與其在體制外抗議、爭取，不如讓年輕世代的代議士進到體制，爭取他們所想要的主張和權益，讓年輕人自己為自己講話。

江啟臣表示，降低參政年齡在第八屆立法院也曾討論過，但因為涉及修憲，沒有結果，現在到了第十屆立法院，降低參政權又會再度成為關注的焦點。他是立委，已經率先提出修法草案，希望引起討論。

他也提到，當選國民黨主席後要成立青年諮詢會，增加外部溝通與傾聽，了解年輕人的想法，才能在內部決策與指令，納入年輕思維。