傅崐萁案國民黨內有歧見 黨務人士：真的要看林榮德

國民黨中常會2月5日通過常委恢復無黨籍立委傅崐萁黨籍提案，引發各界質疑，停會2周後，下午將在開中常會，確認2月5日議事錄，也形同確認常會凌駕考紀會發動傅案程序。黨務人士表示，重點還是考紀會能否順利開會通過。

黨務人士也提到，由於正值中常委選舉關鍵期，之前又有些常委請辭，今天下午常會常委出席人數能否過半，本身也會有難度，不確定會不會流會。

據了解，國民黨高層內部對於傅崐萁案的處理，也有兩種不同看法，黨務系統多傾向支持程序正當性與維護政黨形象，力主要讓傅案盡速通過的僅代理黨主席林榮德。黨務人士坦言，「是不是有急著這段時間處理，真的要看林榮德」。

黨務人士表示，現在距離3月7日主席補選時間已經很趕，恢復黨籍案要走程序召開，考紀委員出席與支持意願也是關鍵，評估代理黨主席任內要通過傅崐萁黨籍案機會不大。

黨務人士說，現在對黨最重要的是必須堅守行政程序完備，過去考紀會並未遇到考紀會主委出缺卻要開會狀況，若強行召集考紀會開會程序有疑慮，「有些事就不應操之過急」。