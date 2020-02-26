傅崐萁黨籍案 江啟臣籲傅應增正當性、郝龍斌支持加入

無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案觸礁，黨務系統評估應會在3月7日新任黨主席確認後再處理。主席候選人、立委江啟臣今呼籲，傅應思考增加恢復黨籍正當性作法；候選人郝龍斌則重申支持黨朋友要多、敵人要少。

江啟臣表示，任何前黨員要申請回復黨籍或民眾要加入國民黨，一切依照制度來走，但想要加入國民黨，也應思考用其他任何可能的方式增加加入正當性，比如曾因脫黨參選遭停權的國民黨立委陳玉珍，也是透過加入黨團運作增加正當性。

江啟臣說，黨對黨員恢復黨籍有一定規範，關鍵過程是否合乎相關規定，外界看國民黨處理黨籍案，看的也是制度與正當性。

郝龍斌也認為，黨有黨的機制與民主決策方向與定位，傅崐萁案應照黨內機制來走，但也提到傅在過去幾次總統大選都支持國民黨候選人，現在也加入國民黨團運作，對現在的國民黨而言，朋友要多、敵人要少，對傅案樂觀其成。

郝龍斌說，他不只歡迎認同國民黨理念同志加入，更主張未來兩岸與藍綠都要和解，放下意識形態爭議，為全民利益共同合作努力。是否擔心傅崐萁回到國民黨將傷害年輕選票？郝說，國民黨改革形象要建立，重點在拿掉又老又紅形象。