國土計畫法修法 跨黨派立委質疑政府替財團開大門

行政院提出「國土計畫法」修正草案引發爭議，環保團體與跨黨派立委今質疑，新修法版本架空原有國土計畫法；修法版本無限期延長各縣市國土計畫審議作業，並以「國家重大建設」為名，替財團「開大門」。內政部次長花敬群表示，絕對會以最嚴格標準管控，不會漫無目的。

國土計畫法上路四年多，行政院日前提案修法，將縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區劃設作業，從2年延長為「一定期限內完成」，另也將國家重大建設排除在5年通盤檢討限制外，引發各界議論。

國土計畫的擬訂及審議作業擬延長為一定期限內完成，林淑芬今天說，要延可以，但要訂出具體時間。民進黨立委洪申翰也說，行政部門要講清楚合適的時間點到底需延長多久。國土計畫法重要推手前國民黨立委邱文彥表示，目前的法規已很清楚，行政院現在提出的修法，到底是架空還是破壞國土計畫法的穩定性？

林淑芬也說，什麼是國家重大建設，公益必要性、民眾參與機制、民主權責相符機制在哪，行政部門全部都沒有說明。林將砲口對準政務委員張景森，「最大的政委」當初審法案時不到立院委員會、不來協商，卻對關心國土計畫的人與立委開嗆，「還拿人民當擋箭牌」。

民眾黨立委蔡壁如說，行政院長蘇貞昌的衝衝衝應要為國家永續來衝，最不需要為某些財團的開發來衝。時代力量立委陳椒華說，希望民進黨政府撤案，人民交付民進黨席次過半，「不要給我們一個破壞國土的修法」。

花敬群表示，大禹治水是用疏導方式，鯀治水是防堵，「我們不能一味防堵」，終究要留一些空間，引導大家把事情做對做好。縣市國土計畫或許延長一年各地方政府能做到，但功能分區再多延一年、兩年也未必能完成，「要有解決問題的空間給地方政府」，所以修法版本才會提出用「一定期間」。

至於國家重大建設是否再定義得更清楚，花說，「這個方向是對的，我們絕對支持」，內政部也很怕沒有定義清楚會有炒地皮、圈的情況。未來法案內容及配套施行細則等，會與民間團體充分討論。