快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國土計畫法修法 跨黨派立委質疑政府替財團開大門

聯合報 / 記者周佑政／台北即時報導
地球公民基金會、跨黨派立委今天共同呼籲，「國土計畫可以延，但是不能被架空」。記者周佑政／攝影
地球公民基金會、跨黨派立委今天共同呼籲，「國土計畫可以延，但是不能被架空」。記者周佑政／攝影

行政院提出「國土計畫法」修正草案引發爭議，環保團體與跨黨派立委今質疑，新修法版本架空原有國土計畫法；修法版本無限期延長各縣市國土計畫審議作業，並以「國家重大建設」為名，替財團「開大門」。內政部次長花敬群表示，絕對會以最嚴格標準管控，不會漫無目的。

國土計畫法上路四年多，行政院日前提案修法，將縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區劃設作業，從2年延長為「一定期限內完成」，另也將國家重大建設排除在5年通盤檢討限制外，引發各界議論。

國土計畫的擬訂及審議作業擬延長為一定期限內完成，林淑芬今天說，要延可以，但要訂出具體時間。民進黨立委洪申翰也說，行政部門要講清楚合適的時間點到底需延長多久。國土計畫法重要推手前國民黨立委邱文彥表示，目前的法規已很清楚，行政院現在提出的修法，到底是架空還是破壞國土計畫法的穩定性？

林淑芬也說，什麼是國家重大建設，公益必要性、民眾參與機制、民主權責相符機制在哪，行政部門全部都沒有說明。林將砲口對準政務委員張景森，「最大的政委」當初審法案時不到立院委員會、不來協商，卻對關心國土計畫的人與立委開嗆，「還拿人民當擋箭牌」。

民眾黨立委蔡壁如說，行政院長蘇貞昌的衝衝衝應要為國家永續來衝，最不需要為某些財團的開發來衝。時代力量立委陳椒華說，希望民進黨政府撤案，人民交付民進黨席次過半，「不要給我們一個破壞國土的修法」。

花敬群表示，大禹治水是用疏導方式，鯀治水是防堵，「我們不能一味防堵」，終究要留一些空間，引導大家把事情做對做好。縣市國土計畫或許延長一年各地方政府能做到，但功能分區再多延一年、兩年也未必能完成，「要有解決問題的空間給地方政府」，所以修法版本才會提出用「一定期間」。

至於國家重大建設是否再定義得更清楚，花說，「這個方向是對的，我們絕對支持」，內政部也很怕沒有定義清楚會有炒地皮、圈的情況。未來法案內容及配套施行細則等，會與民間團體充分討論。

行政院 民進黨 林淑芬

延伸閱讀

公務人員財產申報 官員投資軌跡…全都露

閣員投資偏愛科技股 唯有沈伯「博愛」一籮筐

影／台幹被急Call返陸復工 洪申翰：將成公衛、政治災難

洪申翰：疫情控制前勿赴中復工 把員工安全當賭注

相關新聞

影／金溥聰坦言對傅崐萁有戒心 「出賣戰友的人能信任嗎？」

國民黨前秘書長金溥聰接受聯合報獨家專訪，針對自己站出來反對花蓮縣前縣長、無黨籍立委傅崐萁的恢復黨籍案一事，金溥聰說這是程...

《國際橋牌社》報社事件 違法搜索惹議

在戲劇《國際橋牌社》中有一集，警總前往報社搜索，大搖大擺地走進去，不僅拒絕出示搜索票，甚至指著腰間的槍說「這就是搜索票」。從今天的角度來看，絕對會覺得警方的行動有侵害人權疑慮，但從「無所忌憚」到「人權爭議」，關於搜索的法律規定又是怎麼演變而來的呢？

聽「學長」勸告少講話？ 柯文哲：好啦好啦，上工

曾經走過SARS抗煞時期的衛生署前署長葉金川在接受電台專訪時直言，現在疫情緊張要「回歸專業」，並點名台北巿長柯文哲應該少...

新北11歲病例學童 侯友宜：未到校，勿恐慌

新北傳出11歲學童感染新型冠狀病毒肺炎確診，引發各界憂慮。市長侯友宜今天強調染病學童未到校，接觸過的學童也都在居家隔離中...

傅崐萁案國民黨內有歧見 黨務人士：真的要看林榮德

國民黨中常會2月5日通過常委恢復無黨籍立委傅崐萁黨籍提案，引發各界質疑，停會2周後，下午將在開中常會，確認2月5日議事錄...

傅崐萁黨籍案 江啟臣籲傅應增正當性、郝龍斌支持加入

無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案觸礁，黨務系統評估應會在3月7日新任黨主席確認後再處理。主席候選人、立委江啟臣今呼籲，傅應...

國土計畫法修法 跨黨派立委質疑政府替財團開大門

行政院提出「國土計畫法」修正草案引發爭議，環保團體與跨黨派立委今質疑，新修法版本架空原有國土計畫法；修法版本無限期延長各...

獎勵疫苗研發案被擋 綠委有說詞

針對新冠肺炎的疫苗研發，以及隔離學生所需的遠距教學，國民黨團25日提案欲給予獎勵，不過在其他黨都不支持的情況下未通過。民進黨立委邱泰源解釋說，研發疫苗可能需要1年以上，立法獎勵緩不濟急。國民黨立委林為

染疫恐隔離數千人 最可怕感染者是他們 抗疫服務到「崩潰」

新冠肺炎疫情延燒，引發口罩之亂，近來連酒精、耳溫或額溫槍都難入手，許多民眾買不到防疫物資，轉而向民代求助，一有確診病例傳出，民代就成了選民「包打聽」對象，跟疫情有關的陳情案也大增，有選民退訂旅行團拜託議員「喬」退費，還有陸生父母希望讓孩子返台繼續求學，甚至有人要立委幫忙「把兒子關起來」，不想讓兒子回大陸上班。 此外不少議員最近也力行防疫，出入公共場合戴口罩、打招呼「拱手不握手」，過去勤跑的婚喪喜慶紅白場也減少，民進黨前立委段宜康在臉書呼籲民代「暫停跑攤」，也獲得不少響應。

中常委李昭平：為何不讓五星級縣長回國民黨？

國安會前秘書長金溥聰昨天接受本報專訪，質疑立委傅崐萁回復黨籍案違反程序，是傅趁虛而入、強渡關山。提案的中常委李昭平表示，傅案是經過地方考紀會、縣黨部，再送中常會，最後仍要由中央考紀會決定，程序完備後才能回國民黨。若有誰說違反程序，請站出來，他願意公開辯論。

傅黨籍案 「留給新主席處理」

立委傅崐萁回復黨籍案在國民黨掀起軒然大波，國民黨今天擬復開中常會，有中常委盼代理主席林榮德說明此案。據傳，黨中央雖定調，在新主委出爐前，不再召開考紀會處理傅案；挺傅派私下仍動作頻頻，紛致電考紀委員勸說開會，傅案是否就此擱置，仍有變數。

觀察站／快狠準「反傅」 金小刀與郝龍斌畫界線

國民黨主席三月七日補選，國安會前秘書長金溥聰近日「小刀出鞘」，出手快狠準更甚以往，他痛批國民黨的買辦文化、和稀泥文化，更劍指積極爭取回到國民黨的立委傅崐萁，暗指傅是「病毒」，在國民黨體弱時趁虛而入，重砲抨擊傅爭議形象，力阻傅回復黨籍案過關。

熱門新聞

案31年僅11歲成最年輕新冠肺炎確診 寒假去過補習班

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

全球疫情地圖／南韓確診數破千！歐洲也淪陷 瑞士、奧地利現首例

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

我又增一新冠肺炎確診！案27孫子曾到醫院探病 家庭群聚關係圖曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。