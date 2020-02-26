快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

獎勵疫苗研發案被擋 綠委有說詞

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
國民黨立委蔣萬安指出，專案獎勵金可給予疫苗研發團隊榮譽和使命感。(Photo by Pixabay)
國民黨立委蔣萬安指出，專案獎勵金可給予疫苗研發團隊榮譽和使命感。(Photo by Pixabay)

針對新冠肺炎的疫苗研發，以及隔離學生所需的遠距教學，國民黨團25日提案欲給予獎勵，不過在其他黨都不支持的情況下未通過。民進黨立委邱泰源解釋說，研發疫苗可能需要1年以上，立法獎勵緩不濟急。國民黨立委林為洲則回應，獎勵疫苗研發要長期看，必可振興台灣的生技產業。

獎勵疫苗研發案未過

國民黨團提案的第7條中，明訂專案獎勵「抗病毒藥與疫苗」的研發。邱泰源認為，研發疫苗可能需要1年以上，緩不濟急，而且對於醫護人員的獎勵已列入行政院版的第2條中，「防治工作著有績效者」應予獎勵。

國民黨立委蔣萬安指出，比起增加口罩產量，抗病毒藥和疫苗才是真正解決目前疫情的方案之一，與「保價收購」具有對價關係不同，「專案獎勵金」不僅高達1億元，也可給予研發團隊榮譽和使命感。

林為洲表示，正是因為研發疫苗困難且需要時間，才更需要鼓勵。此外，長期來看可振興產業，為提升台灣生技科技的好機，一旦疫苗研發成功，也能提升台灣國際能見度。然該案最終以贊成票37票和反對票63票未通過，除了國民兩黨，時代力量和民眾黨都未表態。

獎勵遠距教學遭擋

為了避免學生被迫隔離而影響到學習，國民黨團在提案的第9條中提出「獎勵大專院校以下自主建立遠距教學」。國民黨立委林奕華質問，國三學生若停課兩個禮拜怎麼準備會考？教育部卻表示可利用晚上或周末上課，但學生和家長可以接受嗎？而遠距教學可讓學習不至於中斷，對於弱勢家庭，政府也應提供相關設備。

「雖然民進黨不支持入法，但絕對支持發展數位教育。」民進黨立委吳思瑤表示，高教和國教的相關法律都已有獎勵規定，恐怕有疊床架屋之虞，前瞻計畫更編列97億推動數位教育。該案最終同樣以贊成票37票和反對票63票未通過。

【更多精采內容，詳見

疫苗 國民黨 民進黨

延伸閱讀

新冠肺炎紓困條例三讀 民進黨感謝在野黨有遺憾

川普喊話看好股市 白宮向國會要求追加研發疫苗預算

天津大學實驗室宣布 成功研發新冠病毒口服疫苗

全台防疫人員競競業業 醫界：我們需要世衛的透明資訊

相關新聞

影／金溥聰坦言對傅崐萁有戒心 「出賣戰友的人能信任嗎？」

國民黨前秘書長金溥聰接受聯合報獨家專訪，針對自己站出來反對花蓮縣前縣長、無黨籍立委傅崐萁的恢復黨籍案一事，金溥聰說這是程...

《國際橋牌社》報社事件 違法搜索惹議

在戲劇《國際橋牌社》中有一集，警總前往報社搜索，大搖大擺地走進去，不僅拒絕出示搜索票，甚至指著腰間的槍說「這就是搜索票」。從今天的角度來看，絕對會覺得警方的行動有侵害人權疑慮，但從「無所忌憚」到「人權爭議」，關於搜索的法律規定又是怎麼演變而來的呢？

聽「學長」勸告少講話？ 柯文哲：好啦好啦，上工

曾經走過SARS抗煞時期的衛生署前署長葉金川在接受電台專訪時直言，現在疫情緊張要「回歸專業」，並點名台北巿長柯文哲應該少...

新北11歲病例學童 侯友宜：未到校，勿恐慌

新北傳出11歲學童感染新型冠狀病毒肺炎確診，引發各界憂慮。市長侯友宜今天強調染病學童未到校，接觸過的學童也都在居家隔離中...

傅崐萁案國民黨內有歧見 黨務人士：真的要看林榮德

國民黨中常會2月5日通過常委恢復無黨籍立委傅崐萁黨籍提案，引發各界質疑，停會2周後，下午將在開中常會，確認2月5日議事錄...

傅崐萁黨籍案 江啟臣籲傅應增正當性、郝龍斌支持加入

無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案觸礁，黨務系統評估應會在3月7日新任黨主席確認後再處理。主席候選人、立委江啟臣今呼籲，傅應...

國土計畫法修法 跨黨派立委質疑政府替財團開大門

行政院提出「國土計畫法」修正草案引發爭議，環保團體與跨黨派立委今質疑，新修法版本架空原有國土計畫法；修法版本無限期延長各...

獎勵疫苗研發案被擋 綠委有說詞

針對新冠肺炎的疫苗研發，以及隔離學生所需的遠距教學，國民黨團25日提案欲給予獎勵，不過在其他黨都不支持的情況下未通過。民進黨立委邱泰源解釋說，研發疫苗可能需要1年以上，立法獎勵緩不濟急。國民黨立委林為

染疫恐隔離數千人 最可怕感染者是他們 抗疫服務到「崩潰」

新冠肺炎疫情延燒，引發口罩之亂，近來連酒精、耳溫或額溫槍都難入手，許多民眾買不到防疫物資，轉而向民代求助，一有確診病例傳出，民代就成了選民「包打聽」對象，跟疫情有關的陳情案也大增，有選民退訂旅行團拜託議員「喬」退費，還有陸生父母希望讓孩子返台繼續求學，甚至有人要立委幫忙「把兒子關起來」，不想讓兒子回大陸上班。 此外不少議員最近也力行防疫，出入公共場合戴口罩、打招呼「拱手不握手」，過去勤跑的婚喪喜慶紅白場也減少，民進黨前立委段宜康在臉書呼籲民代「暫停跑攤」，也獲得不少響應。

中常委李昭平：為何不讓五星級縣長回國民黨？

國安會前秘書長金溥聰昨天接受本報專訪，質疑立委傅崐萁回復黨籍案違反程序，是傅趁虛而入、強渡關山。提案的中常委李昭平表示，傅案是經過地方考紀會、縣黨部，再送中常會，最後仍要由中央考紀會決定，程序完備後才能回國民黨。若有誰說違反程序，請站出來，他願意公開辯論。

傅黨籍案 「留給新主席處理」

立委傅崐萁回復黨籍案在國民黨掀起軒然大波，國民黨今天擬復開中常會，有中常委盼代理主席林榮德說明此案。據傳，黨中央雖定調，在新主委出爐前，不再召開考紀會處理傅案；挺傅派私下仍動作頻頻，紛致電考紀委員勸說開會，傅案是否就此擱置，仍有變數。

觀察站／快狠準「反傅」 金小刀與郝龍斌畫界線

國民黨主席三月七日補選，國安會前秘書長金溥聰近日「小刀出鞘」，出手快狠準更甚以往，他痛批國民黨的買辦文化、和稀泥文化，更劍指積極爭取回到國民黨的立委傅崐萁，暗指傅是「病毒」，在國民黨體弱時趁虛而入，重砲抨擊傅爭議形象，力阻傅回復黨籍案過關。

熱門新聞

案31年僅11歲成最年輕新冠肺炎確診 寒假去過補習班

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

全球疫情地圖／南韓確診數破千！歐洲也淪陷 瑞士、奧地利現首例

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

我又增一新冠肺炎確診！案27孫子曾到醫院探病 家庭群聚關係圖曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。