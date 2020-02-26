獎勵疫苗研發案被擋 綠委有說詞

針對新冠肺炎的疫苗研發，以及隔離學生所需的遠距教學，國民黨團25日提案欲給予獎勵，不過在其他黨都不支持的情況下未通過。民進黨立委邱泰源解釋說，研發疫苗可能需要1年以上，立法獎勵緩不濟急。國民黨立委林為洲則回應，獎勵疫苗研發要長期看，必可振興台灣的生技產業。

獎勵疫苗研發案未過

國民黨團提案的第7條中，明訂專案獎勵「抗病毒藥與疫苗」的研發。邱泰源認為，研發疫苗可能需要1年以上，緩不濟急，而且對於醫護人員的獎勵已列入行政院版的第2條中，「防治工作著有績效者」應予獎勵。

國民黨立委蔣萬安指出，比起增加口罩產量，抗病毒藥和疫苗才是真正解決目前疫情的方案之一，與「保價收購」具有對價關係不同，「專案獎勵金」不僅高達1億元，也可給予研發團隊榮譽和使命感。

林為洲表示，正是因為研發疫苗困難且需要時間，才更需要鼓勵。此外，長期來看可振興產業，為提升台灣生技科技的好機，一旦疫苗研發成功，也能提升台灣國際能見度。然該案最終以贊成票37票和反對票63票未通過，除了國民兩黨，時代力量和民眾黨都未表態。

獎勵遠距教學遭擋

為了避免學生被迫隔離而影響到學習，國民黨團在提案的第9條中提出「獎勵大專院校以下自主建立遠距教學」。國民黨立委林奕華質問，國三學生若停課兩個禮拜怎麼準備會考？教育部卻表示可利用晚上或周末上課，但學生和家長可以接受嗎？而遠距教學可讓學習不至於中斷，對於弱勢家庭，政府也應提供相關設備。

「雖然民進黨不支持入法，但絕對支持發展數位教育。」民進黨立委吳思瑤表示，高教和國教的相關法律都已有獎勵規定，恐怕有疊床架屋之虞，前瞻計畫更編列97億推動數位教育。該案最終同樣以贊成票37票和反對票63票未通過。

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