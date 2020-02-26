影／金溥聰坦言對傅崐萁有戒心 「出賣戰友的人能信任嗎？」

國民黨前秘書長金溥聰接受聯合報獨家專訪，針對自己站出來反對花蓮縣前縣長、無黨籍立委傅崐萁的恢復黨籍案一事，金溥聰說這是程序問題，他認為新任黨主席選舉將至，目前的代理黨主席、中常會根本無法負任何政治責任，此時處理傅崐萁的恢復黨籍案是違反程序正義，金溥聰直言這就是趁國民黨體虛而入、強渡關山，他更酸傅崐萁說隨緣，但實際上是用盡了方法何以稱隨緣。

金溥聰說自己跟傅崐萁唯一有過接觸是在2010年花蓮縣立委補選的時候，當時國民黨提名前立委王廷升，傅崐萁則推出自己支持的人扯國民黨後腿，但他說提到約補選前三天，他要搭飛機前往花蓮時，接到立法院前院長王金平的電話，王金平請他到辦公室，也提到傅崐萁就在現場，當時金溥聰並未赴約，到了花蓮他致電王金平，王金平也表達理解之意，不過金溥聰說他事後接到電話，得知傅崐萁提議如果時任國民黨主席的馬總統能夠在選前的前一天，到花蓮縣政府一趟，傅崐萁會在召集縣府大小官員與馬英九會面，並一起上掃街戰車為國民黨推派的王廷升輔選。

「一個可以在最後一刻出賣自己的戰友的人，值得信任嗎？」金溥聰說當時馬英九並沒有接受這個提議，因為他向馬英九說王廷升會贏，認為傅崐萁此舉只是在割稻尾，金溥聰強調這就是為什麼他對傅崐萁這麼有戒心的原因，他提到此次站出來反對傅崐萁恢復黨籍案，被黨內一些人認為是內鬥，但他說傅崐萁目前還不是黨員，對他來說指他內鬥的人恐才是鬥內的高手，金溥聰反問，「這麼一個爭議性的人物要回到國民黨來，我們不能出來有不同的意見嗎？國民黨難道真的變成一言堂了嗎？」