媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
大甲鎮瀾宮表示，董事長顏清標（右）將與南部各宮廟協商，26日舉行記者會說明。圖／鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮表示，董事長顏清標（右）將與南部各宮廟協商，26日舉行記者會說明。圖／鎮瀾宮提供

鎮瀾宮媽祖遶境進香活動每年都吸引大批民眾參加，但因應新冠肺炎疫情，外界關注原訂3月19日起駕的媽祖遶境活動是否如期舉辦，鎮瀾宮董事長顏清標將與南部各宮廟協商，明天（26日）舉行記者會說明。對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪說，媽祖不是顏清標的，顏清標也不等於媽祖。在已經有市長帶頭遶境的前提下，為什麼超級屌的中央疫情指揮官陳時中不下令禁止，就像以前禁止包機返國／醫師人員入境一樣？

包正豪在臉書表示，因為防疫，可以禁止台商包機返國。因為防疫，可以禁止醫事人員出國。那為什麼不可以「因為防疫，禁止媽祖遶境活動」？這個時候就開始「泛道德勸說」，不需要「順時鐘」了，然後矛頭指向顏清標，影射顏清標為個人私利，所以不取消遶境，然後顏清標被形容成「媽祖代言人」。

「這個我不太懂，媽祖不是顏清標的，顏清標也不等於媽祖。」包正豪指出，在已經有市長帶頭遶境的前提下，為什麼超級屌的中央疫情指揮官不下令禁止，就像他以前禁止包機返國/醫師人員入境一樣。以防疫為由，陳時中應該是此刻台灣島的掌權人。

新冠肺炎 COVID-19

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