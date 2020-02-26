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傅黨籍案 「留給新主席處理」

聯合報 / 記者鄭媁／台北報導
國民黨中常會通過恢復立委傅崐萁的黨籍。北市議員徐巧芯曾在臉書表達反對理由 圖／取自徐巧芯臉書
國民黨中常會通過恢復立委傅崐萁的黨籍。北市議員徐巧芯曾在臉書表達反對理由 圖／取自徐巧芯臉書

立委傅崐萁回復黨籍案在國民黨掀起軒然大波，國民黨今天擬復開中常會，有中常委盼代理主席林榮德說明此案。據傳，黨中央雖定調，在新主委出爐前，不再召開考紀會處理傅案；挺傅派私下仍動作頻頻，紛致電考紀委員勸說開會，傅案是否就此擱置，仍有變數。

傅崐萁能否重回國民黨，黨內各有異見。考紀會前主委魏平政上周請辭後，考紀委員礙於輿論壓力，最終導致考紀會流會、隔日中常會也停開。

中常會今日議程，安排由政策會報告立法院黨團審議法案及通過預算情形，行管會也將報告有關黨產會批准售出不動產的標售情形。同時，兩周前中常會通過傅案的議事錄，也將確認。

中常委李昭平表示，中常會僅是希望考紀會開會討論，並未要求或指示一定要通過此案，沒有違反程序正義的問題。他會在今日常會發言，盼林榮德說明考紀會無法開會的原因。

由於考紀會主委懸缺，黨內有人認為，無人可召集開會，必須等新主委出爐後再討論；另有人建議，只要在考紀會指派一名代理主委，會議程序仍然完備。黨內人士表示，傅崐萁案已讓黨內相互消耗，短期內應不會再針對此案更多討論，等新主席上任後再來處理。

外傳卅二名中常委中，多在各地準備接下來的改選，另有十五名中常委已經宣布請辭，恐難達到法定開會人數門檻。對於今日中常會是否流會，國民黨秘書長曾銘宗表示，已發出開會通知，尊重常委出席意願，今日能否成會，尚未知曉。

考紀會 中常會 中常委

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