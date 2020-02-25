吳斯懷無緣外交國防委員會 表情凝重快步離去

台灣新冠病毒（COVID-19）疫情2／23日已經邁入28個確診、1死亡案例，媒體報導2020年大甲媽祖國際觀光文化節已經決定3／19日晚間繼續起駕，進行為期9天8夜的遶境活動，或許到了三月下旬，疫情可能有舒緩的機會，但鎮瀾宮董事長顏清標強調，「媽祖會保護」，請大家不要過度恐慌，卻無法讓人苟同。

2020-02-25 16:35