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新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

吳斯懷無緣外交國防委員會 表情凝重快步離去

攝影中心 / 記者陳柏亨/台北即時報導
國民黨立委吳斯懷下午到國民黨立院黨團，進行超額的委員會席次協商，由於協商不成改用抽籤決定，吳斯懷未中籤，確定無法進入外交國防委員會。記者陳柏亨／攝影
國民黨立委吳斯懷下午到國民黨立院黨團，進行超額的委員會席次協商，由於協商不成改用抽籤決定，吳斯懷未中籤，確定無法進入外交國防委員會。記者陳柏亨／攝影

國民黨的不分區立委吳斯懷，原想進入外交國防委員會，但是黨內立委擔心吳斯懷成為抹紅的政治提款機，紛紛加入外交國防委員會，希望能占掉名額。國民黨立院黨團下午舉行超額的委員會席次協商，由於協商不成改用抽籤決定，吳斯懷因未中籤，確定無法進入外交國防委員會。

國民黨團新會期在外交國防委員會，剩下2席由吳斯懷、溫玉霞、陳以信「三抽二」決定。結果，由溫玉霞、陳以信中籤，吳斯懷今年確定無緣進入外委會。

國民黨立法院黨團今天進行委員會抽籤，黨團總召林為洲表示，立委吳斯懷確定無法進入外交及國防委員會，會依吳斯懷所提出的第二志願，再做協調。記者陳柏亨／攝影
國民黨立法院黨團今天進行委員會抽籤，黨團總召林為洲表示，立委吳斯懷確定無法進入外交及國防委員會，會依吳斯懷所提出的第二志願，再做協調。記者陳柏亨／攝影
國民黨立法院黨團今天進行委員會抽籤，吳斯懷無緣外交國防委員會，表情凝重快步離去，媒體跟上堵訪，獨留舉行記者會說明的黨團總召林為洲、幹事長蔣萬安一臉錯愕。記者陳柏亨／攝影
國民黨立法院黨團今天進行委員會抽籤，吳斯懷無緣外交國防委員會，表情凝重快步離去，媒體跟上堵訪，獨留舉行記者會說明的黨團總召林為洲、幹事長蔣萬安一臉錯愕。記者陳柏亨／攝影
國民黨立委吳斯懷下午到國民黨立院黨團，進行超額的委員會席次協商。記者陳柏亨／攝影
國民黨立委吳斯懷下午到國民黨立院黨團，進行超額的委員會席次協商。記者陳柏亨／攝影
國民黨立委吳斯懷下午到國民黨立院黨團，進行超額的委員會席次協商，由於協商不成改用抽籤決定，吳斯懷未中籤，確定無法進入外交國防委員會。記者陳柏亨／攝影
國民黨立委吳斯懷下午到國民黨立院黨團，進行超額的委員會席次協商，由於協商不成改用抽籤決定，吳斯懷未中籤，確定無法進入外交國防委員會。記者陳柏亨／攝影

吳斯懷 國民黨 陳以信

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