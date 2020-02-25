聽新聞
test
0:00 / 0:00
未中籤 吳斯懷確定無緣外交國防委員會
立法院常設委員會席次分配塵埃落定，國民黨團下午進行超額的委員會席次抽籤，原立志進入外交國防委員會的不分區立委吳斯懷，因未中籤，確定無法進入外交國防委員會。
國民黨團新會期在外交國防委員會分配到5席次，扣除3席資深立委江啟臣、馬文君及呂玉玲，剩下2席由原填第一志願的新科立委吳斯懷、溫玉霞、陳以信「三抽二」決定。抽籤結果，油溫玉霞、陳以信中籤，吳斯懷今年確定無緣進入外委會。
國民黨團稍後也會進行財政、經濟、交通委員會協調。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言