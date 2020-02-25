未中籤 吳斯懷確定無緣外交國防委員會

新冠肺炎疫情持續延燒，柯文哲近來數度和衛福部長陳時中槓上。陳時中日前喊話，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒，不是人。台北市長柯文哲今天上午表示，台灣的疫情還沒有開始，每天一個一個都還可以應付，不要像韓國那樣子一天兩百個，這樣子系統就會崩潰。

2020-02-25 13:53