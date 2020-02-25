段宜康呼籲民代暫停跑攤 鍾佳濱：無需過度、回歸正常

國民黨選前被砲轟的體無完膚的不分區立委吳斯懷，儘管千夫所指，但他還是西裝革履的進入立法院了，軍系出身的吳斯懷兩次質詢內容都跟國軍以及國家主權有關。初試啼聲的吳大立委，質詢內容曝光，朝野一片嘩然，究竟他說了些什麼呢？

2020-02-25 12:47