段宜康呼籲民代暫停跑攤 鍾佳濱：無需過度、回歸正常
有感於韓國國會議員因接觸新冠肺炎病患而有被感染之虞，民進黨前立委段宜康呼籲民代暫停跑攤。立委鍾佳濱說，每個民代不盡相同，有人忙於審查法案，有人勤跑攤，至於跑攤是否因頻繁接觸人群增加感染風險，這是另個層次問題，尊重防疫單位的專業判斷，身為公眾人物，這個時候應該呼籲社會大眾維持正常生活，依中央流行疫情指揮中心指示的防疫作為，回歸正常，無需過度，平時怎麼做，現在就怎麼做。
屏東縣立委蘇震清說，每個國家疫情狀況不同，台灣尚無社區和群聚感染，服務團隊的選民服務、法律服務、協調會和社團聚餐等行程不受影響，受邀參加活動還是會去，除要求來服務處的選民要戴口罩、消毒雙手，出席室內公眾場合自己也做好個人防疫措施，多以寒暄代替握手，保護自己也保護他人。
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