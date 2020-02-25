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向媽祖婆請假！蔡其昌今年不徒步遶境 擇期參拜祝壽

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌說，面對疫情，今年要向媽祖婆請假，不參加徒步遶境進香，擇期再向媽祖參拜祝壽。圖／取自蔡其昌臉書
立法院副院長蔡其昌說，面對疫情，今年要向媽祖婆請假，不參加徒步遶境進香，擇期再向媽祖參拜祝壽。圖／取自蔡其昌臉書

新冠肺炎疫情當頭，大甲鎮瀾宮決定大甲媽遶境不停辦，引發各界討論。立法院副院長蔡其昌說，今年誠心向媽祖婆請個假，原訂參與的徒步遶境取消，擇期向媽祖參拜祝壽；他建議防疫是科學問題，尊重專家決定與意見。

蔡其昌今下午在臉書發文，蔡其昌說，過去每年，大甲媽前往新港奉天宮遶境進香活動，他一定率領團隊同仁虔誠陪媽祖婆走一段，也會到奉天宮參加媽祖祝壽大典，回程時都會在大甲溪橋頭設置點心攤慰勞辛苦的香客與鄉親。

蔡其昌表示，今年因為新冠肺炎疫情危機尚未解除，身為媽祖婆的信徒，特別誠心向媽祖婆請假乙次，原訂與團隊同仁參加的徒步遶境取消，點心攤位設置也取消，但他會擇期向媽祖婆參拜祝壽。

蔡其昌說，許多網友擔憂大甲媽遶境進香成為防疫破口，他已將意見彙整給疫情指揮中心、內政部與廟方評估，不僅是大甲媽遶境，因應接下來「三月瘋媽祖」，將有超過上萬團的宮廟進香客在各地群聚問題。

蔡其昌呼籲，中央必須要全盤審慎評估考量，防疫是科學的問題，應尊重專家的意見和決定，相信媽祖婆與信徒們也會體諒。

媽祖 遶境 蔡其昌

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