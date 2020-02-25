柯文哲逆時中言論惹議 陳時中：當笑話看就好

台北市長柯文哲一席「逆時中（鐘）」言論引熱議，指揮中心指揮官陳時中今天說，他只是作為指揮中心發言代表，決策都是防疫單位共同執行，認為柯文哲言論「當作笑話看就好」。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天下午在指揮中心記者會中表示，血友病母子昨天回來相關細節引發討論，但實際上涉及很多背景因素，網路傳言也有很多沒被證實，每個人都有自己的傾向和想法。

不過，指揮中心評估認為，血友病病患回台就醫最符合他的最佳利益，因此讓他回來。

陳時中強調，所有防疫決策都是由疾管署的防疫體系、專家會議、指揮中心會議共同進行，也有行政院協助協商，他只是一個發言代表，把各方面資訊整合，讓社會安心。

至於柯文哲的「逆時中」言論，陳時中則說「當作笑話看就好」。