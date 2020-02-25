柯嗆順時鐘是開玩笑 陳時中：就當笑話來看

新冠肺炎疫情，扯出政治戰火，台北市長柯文哲屢槓上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，先前因爭辯公布案24旅遊史，雙方隔空交火，柯文哲暗諷：「我們現在都要順時鐘，不要逆時鐘」。陳時中則呼籲：「中央地方要合作」，柯再回：「這是玩笑」。陳時中今在記者會回應，那就當笑話吧。

防疫戰反而讓中央、地方關係緊繃，柯文哲為了案24屢次槓上陳時中，陳時中也罕見反擊，柯文哲對於自己一句「我們現在都要順時鐘（時中），不要逆時鐘」引發各界討論，最後以一句「有時候只是喜歡開玩笑」作結。

陳時中今被問及對於柯文哲屢嗆中央，最後以玩笑作結，對於這個玩笑是否「好笑？」，陳時中面無表情回應「對方可能是認為很好笑，那就當笑話來看就好」。

陳時中強調，他身為指揮中心代表，整合訊息，公布訊息，並讓社會安心，他的角色就是如此。