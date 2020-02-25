段宜康籲停跑行程 高市綠議員響應

因應新冠肺炎疫情，民進黨前立委段宜康呼籲民代暫停跑攤。民進黨高雄市議員簡煥宗發臉書響應說，他和他的服務團隊自今天開始，除了必要的選民服務時間、法律服務、選區會勘及協調會、公部門會議；將暫停所有公祭奠禮、婚禮喜宴、社團大會聚餐、廟宇平安宴、大樓住戶大會等行程，以減少疫情擴大的風險。

簡煥宗說，雖然此舉可能會對於民代組織經營有所損失，但這是對人民有利益的事情，就是民代應該要去做的。

國民黨高雄市議員蔡金晏則說，民間大型活動可能會減少，但還是會有一些中小活動舉辦，如需要他參加，他應還是會去，但一定會做好防疫措施，保護自己也保護別人。