紓困條例拚三讀 時代力量提三附帶決議

新冠肺炎疫情衝擊我國產業，立法院今力拚三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。立法院時代力量黨團也計畫提出三附帶決議，包括：「指揮中心適時公告正確資訊避免民眾恐慌」、「提高消防單位防疫標準，補足防疫裝備」，和「因防疫相關工作遭到隔離、檢疫者應給公假」。

時代力量黨團表示，針對紓困條例，將在下午提出三附帶決議。

在「適時公告正確資訊避免民眾恐慌」的部分，時代力量認為，為避免民眾恐慌，並遏止恣意散布未經證實消息之現象，中央流行疫情指揮中心與有關部會，應協同地方主管機關提供正確資訊予民眾知悉，並適時公告確診病人去識別化之資料與活動區域。

在「提高防疫標準 補足消防防疫裝備」的方面，時代力量指出，有鑑於我國現行第一線緊急救護工作，主要仍是由各地消防主管機關負責，因應現行嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，中央主管機關應針對有發燒或上呼吸道症狀者，採取較高標準之防疫措施。

除了調查各地消防單位之各項防疫裝備是否充足，主動協調衛福部建立後勤支援管道，補足第一線所需，更應研議若有消防人員、分隊遭檢疫隔離，後續針對火災與重大災害之防災人力維持機制。

而在「因防疫工作遭到隔離檢疫者應給公假」的部分，時代力量認為，為守護國人健康，使第一線工作人員安心防疫，公、私立醫療（事）機構執行防治、醫療、照護之醫事人員及其他從事防治相關工作人員，因執行本條例防治工作，而經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，於隔離、檢疫期間，其任職之機關（構）、事業單位、學校、法人、團體給予公假。