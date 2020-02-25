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三籤抽兩人 吳斯懷進入外交及國防委員會下午分曉　

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
傳有黨內立委擔憂吳斯懷淪為綠營操作抹紅的政治提款機，盼他能自行退出到其他委員會。但吳斯懷上午仍強調，希望能進入外交及國防委員會貢獻所長。圖/本報資料照
傳有黨內立委擔憂吳斯懷淪為綠營操作抹紅的政治提款機，盼他能自行退出到其他委員會。但吳斯懷上午仍強調，希望能進入外交及國防委員會貢獻所長。圖/本報資料照

立法院國民黨團加入外交及國防委員會成員呈現爆炸態勢，包括馬文君、江啟臣、呂玉玲、吳斯懷陳以信與溫玉霞，都表態參與，黨團下午二時將進行協調。其中代表台商系統的不分區立委溫玉霞、軍系吳斯懷與對美外交體系的陳以信最受關注。吳斯懷上午再度表達絕對不讓的立場，希望進入委員會貢獻所長。

立法院本周將確定常設委員會分配席次，爭取進入外交國防委員會的吳斯懷，將與兩位同黨的新科立委陳以信、溫玉霞共同爭取席次。下午協商將由黨團總召立委林為洲、書記長立委蔣萬安主持。現場將先協調，協調不成就三人抽籤決定。

國民黨立委馬文君、江啟臣、呂玉玲是過去數會期外交及國防委員會「班底」，問政監督國防施政經驗豐富，被視為「種子隊」；陳以信曾稱擔任不分區立委主要是要為國民黨進行政黨外交、對美交流的任務，志在必得；而中將出身的吳斯懷有黃復興黨部支持；溫玉霞則曾任世界台灣商會聯合總會第11屆總會長。

傳有黨內立委擔憂吳斯懷淪為綠營操作抹紅的政治提款機，盼他能自行退出到其他委員會。但吳斯懷上午仍強調，希望能進入外交及國防委員會貢獻所長。

吳斯懷 陳以信 國民黨

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