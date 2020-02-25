醫勞盟發文批帶信徒跳水 鄭文燦取消媽祖遶境接駕行程

新冠肺炎疫情延燒，有醫界人士認為應取消大型進香遶境活動，桃園龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境日前展開8天7夜遶境，曾協助在臉書貼文宣傳的桃園市長鄭文燦意外成箭靶，被醫勞盟發文抨擊「醫療人員拼命救人，為何首長和宮廟主委要帶信眾拚命跳水？」桃園市政府今天中午發出聲明稿，強調鄭市長已經取消原訂明天26日至鹿港天后宮參加桃園龍德宮南巡進香的接駕活動行程，另防疫規範遵照中央專業評估執行。鄭文燦說，考量防疫需求，我已呼籲桃園各大宮廟進香遶境活動暫緩。

桃園龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境活動行之有年，今年邁入第15年安排8天7夜遶境，在上周六（22日）自龍德宮出發，遶境隊伍將行經5大縣市、7座宮廟為民祈福，遶境路線約448公里，沿途行經新竹竹蓮寺、後龍慈雲宮、清水紫雲巖、鹿港天后宮、大雅永興宮、苗栗天后宮、湖口顯聖宮，最後再回到桃園龍德宮，上萬信眾參與。

鄭文燦日前也親自參與龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境起馬活動，當晚祈求台灣平安度過此次肺炎疫情，加快經濟復甦腳步，並祝福龍德宮今年建廟圓滿成功、四媽祖安座順利，事後也在個人臉書發文宣傳，此貼文今天被醫勞盟轉傳，認為做了最不好示範。

醫勞盟今天在臉書發文批評，「鄭文燦 燦哥， 您是地方首長，卻做了一個非常不好的示範，就算再貼桃園聯防醫療網一文也沒用」，文內氣憤強調「醫療人員拼命救人，為何首長和宮廟主委要帶信眾拼命跳水？！」認為此時期負壓隔離病房全國只剩300床，應該避免大型集會減災，連國民黨台北市議員游淑慧都跟進批防疫不該雙標！

鄭文燦今天中午沒有公開行程，針對外界討論桃園龍德宮南巡進香活動，新聞處長詹賀舜發出兩點聲明強調，該進香活動已經舉辦15年，起駕當天（22日）鄭市長和其他公職人員都受邀參加，鄭市長已正式取消原訂明天（26）至鹿港天后宮參加桃園龍德宮南巡進香的接駕活動。

至於大型群聚活動是否續辦的爭議？詹賀舜說，建議大型群眾活動都要遵守防疫規範，並依照中央防疫指揮中心專業評估後的建議執行，以降低群聚感染的風險，並減輕醫護人員壓力。