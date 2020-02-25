核一廠除役卡關 監委：原能會經濟部台電允有違失

原能會已公告核一廠除役，但除役作業，因反應器內用過核子燃料無法移出而停頓，監察院2月3日通過監委張武修之提案，請台電、經濟部及新北市政府檢討改善。監委報告也提到，原能會、經濟部及台電，不顧民國96年8月10日聽證會，各界乾貯桶應置於室內之意見，一意孤行，拖延12年，致除役工作卡關，允有違失。

調查報告指出，核一廠核子反應器設施之除役，因用過核子燃料池已滿，導致必須利用乾貯設施，能將反應器內用過燃料棒移出，但此項工作，因無法取得新北市政府「水土保持完工證明書」而卡關，監委促請台電公司、經濟部及新北市政府檢討改善。

監委報告提到，核一廠用過核子燃料中期貯存工程採購帶安裝案，是在民國93年改採限制性招標，94年7月委由核研所承作，97年12月核發建造執照後動工興建，試運轉計畫及完工後整體功能驗證報告，也經原能會審查通過，惟地方及民間團體對於負責核安監督之原能會所屬核研所竟成台電「包商」，承包乾式貯存規劃標案，可謂裁判竟擔任球員，原能會之監督專業及能力難以獲得信任。

監委報告也提到，行政院108年8月通過「核一廠第2期用過核子燃料室內乾式貯存興建計畫」，卻遲至117年方能完工啟用，以致核一廠除役工作雖需以乾貯設施過渡，卻無法取得「水土保持完工證明書」，原能會、經濟部及所屬台電公司不顧96年8月10日聽證會各界乾貯桶應置於室內之意見，一意孤行，拖延12年，致除役工作卡關，允有違失。

調查報告指出，核一廠乾式貯存計畫攸關除役計畫推動，新北市政府核發「水土保持完工證明書」為乾式貯存計畫熱測試之關鍵，然乾貯桶設計過重、道路無法承受負荷難以外運等疑慮，新北市府拒絕核發「水土保持完工證明書」，避免讓核一廠成為核廢料最終處置場，雖未盡適法，亦可理解。但反應器用過核子燃料迄今無法抽出，每年另需增加7億元運維支出，安全風險大，並造成除役計畫完全無法推動，台電應檢討並解決諸多疑慮及問題。

調查委員認為，行政院身為最高行政機關，允宜儘速邀集相關機關，解決目前核一廠前揭窒礙，以利後續除役之遂行。