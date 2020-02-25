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特別條例拚三讀 囤積、哄抬防疫物資 可處五年以下徒刑
立法院院會今天三讀「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。條例將以特別預算編列600億進行相關疫情防治、產業紓困、振興等措施。條例規範相關罰則，若囤積、哄抬防疫物資，可處五年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；散播謠言不實訊息，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。
至於居家隔離、檢驗者趴趴走，最高可處一百萬元罰鍰。另外，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，可處二年以下有期徒刑、拘或新臺幣二十萬以上二百萬元以下罰金。
上午院會朝野攻防也聚焦在防疫照顧假是否津貼，在野黨團訴求防疫照顧假入法、並給津貼或補助，與擁有國會過半人數優勢的民進黨團協商未果，將相關條文交院會表決。民進黨幹事長鄭運鵬表示，儘管多方有需求，但要理解流感等也有停課標準，黨團支持政院本，沒有將家長的防疫照顧假津貼納入條例。
若政院版三讀，防疫照顧假及防疫隔離假部分，明定勞工請防疫照顧假，企業給薪將有薪資百分之兩百之租稅優惠，並無津貼；至於防疫隔離假可申請防疫補償，自受隔離或檢疫結束之日起二年不行使而消滅。
至於在野黨團提出的勞工退避權、防疫照顧假入法等，同樣也無法獲得民進黨團支持。
「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」共18條條文，條例名稱定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並在第一條立法目的加入「COVID-19」文字。施行期間，自民國109年1月15日至110年6月30日止。條例施行期間屆滿，得經立法院同意延長。
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