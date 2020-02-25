防疫口水戰 柯文哲：我很自制

新冠肺炎疫情持續延燒，柯文哲近來數度和衛福部長陳時中槓上。陳時中日前喊話，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒，不是人。台北市長柯文哲今天上午表示，台灣的疫情還沒有開始，每天一個一個都還可以應付，不要像韓國那樣子一天兩百個，這樣子系統就會崩潰。

柯文哲說，他還是很自制， 目前新冠肺炎還是當前最主要的敵人，等事情過後要口水戰再來。

另外，近來有不少人把柯文哲和新北市長侯友宜相比，認為侯友宜在防疫這一戰，似乎做得比柯文哲好。柯文哲說，侯友宜本來就做得很好啊，還不錯啦，不過這是比較不公平的比較，因為這個領域本來就他比較熟，每天早上會下命令，他都很清楚，這是涉及專業的問題，不過到現在為止，新北都做得很好啊！

侯友宜今早主持道路交通安全會報，會後受訪時回應說，柯市長很認真努力，一直覺得柯做得不錯，柯的醫術專業比他強太多，他只不過盡市長該做的身分，雙北本來就是一起合作，台北市有確診案例，新北市跑不掉；新北市若有確診案例，台北市也跑不掉，「我還是覺得他是一個值得學習的對象。」中央地方也要一起做事，並肩作戰。

柯文哲指出，中國大陸疫情還沒有控制前，台灣還是隨時都在危險狀態，因為他就在你旁邊，到中國大陸疫情有辦法真正控制，台灣危機才真正解除。我們現在還是處於危險狀態，所以辦正事要緊，就不想和他們口水戰，「講講笑話會啦」， 就不要和他們鬧什麼。

對於民進黨市議員簡舒培砲轟柯文哲就愛出一張嘴，不懂就不要亂講話，柯文哲冷笑說，「還有人敢說我不專業」，實在不簡單。