快訊

鑽石公主包機返台者1人發燒 已送往負壓隔離病房

紓困條例三讀／防疫照顧假無津貼 趴趴走最高罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫口水戰 柯文哲：我很自制

聯合晚報 / 記者邱瓊玉張曼蘋／連線報導
今天是開學日，台北市市長柯文哲前往社子國小視察新冠肺炎的防疫各項措施，柯文哲量體溫後進入校園視察。 記者曾原信／攝影
今天是開學日，台北市市長柯文哲前往社子國小視察新冠肺炎的防疫各項措施，柯文哲量體溫後進入校園視察。 記者曾原信／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，柯文哲近來數度和衛福部長陳時中槓上。陳時中日前喊話，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒，不是人。台北市長柯文哲今天上午表示，台灣的疫情還沒有開始，每天一個一個都還可以應付，不要像韓國那樣子一天兩百個，這樣子系統就會崩潰。

柯文哲說，他還是很自制， 目前新冠肺炎還是當前最主要的敵人，等事情過後要口水戰再來。

另外，近來有不少人把柯文哲和新北市長侯友宜相比，認為侯友宜在防疫這一戰，似乎做得比柯文哲好。柯文哲說，侯友宜本來就做得很好啊，還不錯啦，不過這是比較不公平的比較，因為這個領域本來就他比較熟，每天早上會下命令，他都很清楚，這是涉及專業的問題，不過到現在為止，新北都做得很好啊！

侯友宜今早主持道路交通安全會報，會後受訪時回應說，柯市長很認真努力，一直覺得柯做得不錯，柯的醫術專業比他強太多，他只不過盡市長該做的身分，雙北本來就是一起合作，台北市有確診案例，新北市跑不掉；新北市若有確診案例，台北市也跑不掉，「我還是覺得他是一個值得學習的對象。」中央地方也要一起做事，並肩作戰。

柯文哲指出，中國大陸疫情還沒有控制前，台灣還是隨時都在危險狀態，因為他就在你旁邊，到中國大陸疫情有辦法真正控制，台灣危機才真正解除。我們現在還是處於危險狀態，所以辦正事要緊，就不想和他們口水戰，「講講笑話會啦」， 就不要和他們鬧什麼。

對於民進黨市議員簡舒培砲轟柯文哲就愛出一張嘴，不懂就不要亂講話，柯文哲冷笑說，「還有人敢說我不專業」，實在不簡單。

柯文哲 侯友宜

延伸閱讀

防疫 柯文哲：台灣還是處於危險狀態

雙北防疫相比贏過柯文哲？ 侯友宜：盡市長該做的身分

大甲媽祖遶境 柯文哲：可照辦但要折衷舉行

韓國旅遊升級至第三級警告 柯文哲：應用國際標準

相關新聞

醫勞盟發文批帶信徒跳水 鄭文燦取消媽祖遶境接駕行程

新冠肺炎疫情延燒，有醫界人士認為應取消大型進香遶境活動，桃園龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境日前展開8天7夜遶境，曾協助在臉書貼...

段宜康呼籲民代暫停跑攤 鍾佳濱：無需過度、回歸正常

有感於韓國國會議員因接觸新冠肺炎病患而有被感染之虞，民進黨前立委段宜康呼籲民代暫停跑攤。立委鍾佳濱說，每個民代不盡相同，...

向媽祖婆請假！蔡其昌今年不徒步遶境 擇期參拜祝壽

新冠肺炎疫情當頭，大甲鎮瀾宮決定大甲媽遶境不停辦，引發各界討論。立法院副院長蔡其昌說，今年誠心向媽祖婆請個假，原訂參與的...

柯文哲逆時中言論惹議 陳時中：當笑話看就好

台北市長柯文哲一席「逆時中（鐘）」言論引熱議，指揮中心指揮官陳時中今天說，他只是作為指揮中心發言代表，決策都是防疫單位共...

柯嗆順時鐘是開玩笑 陳時中：就當笑話來看

新冠肺炎疫情，扯出政治戰火，台北市長柯文哲屢槓上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，先前因爭辯公布案24旅遊史，雙方隔空交...

段宜康籲停跑行程 高市綠議員響應

因應新冠肺炎疫情，民進黨前立委段宜康呼籲民代暫停跑攤。民進黨高雄市議員簡煥宗發臉書響應說，他和他的服務團隊自今天開始，除...

防疫口水戰 柯文哲：我很自制

新冠肺炎疫情持續延燒，柯文哲近來數度和衛福部長陳時中槓上。陳時中日前喊話，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒，不是人。台北市長柯文哲今天上午表示，台灣的疫情還沒有開始，每天一個一個都還可以應付，不要像韓國那樣子一天兩百個，這樣子系統就會崩潰。

特別條例拚三讀 囤積、哄抬防疫物資 可處五年以下徒刑

立法院院會今天三讀「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。條例將以特別預算編列600億進行相關疫情防治、產業紓困、振興等措施。條例規範相關罰則，若囤積、哄抬防疫物資，可處五年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；散播謠言不實訊息，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

紓困條例拚三讀 時代力量提三附帶決議

新冠肺炎疫情衝擊我國產業，立法院今力拚三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。立法院時代力量黨團也計畫...

三籤抽兩人 吳斯懷進入外交及國防委員會下午分曉　

立法院國民黨團加入外交及國防委員會成員呈現爆炸態勢，包括馬文君、江啟臣、呂玉玲、吳斯懷、陳以信與溫玉霞，都表態參與，黨團...

核一廠除役卡關 監委：原能會經濟部台電允有違失

原能會已公告核一廠除役，但除役作業，因反應器內用過核子燃料無法移出而停頓，監察院2月3日通過監委張武修之提案，請台電、經...

U值媒／國民黨吳斯懷 主權質詢爭議 選後檢討呢？

國民黨選前被砲轟的體無完膚的不分區立委吳斯懷，儘管千夫所指，但他還是西裝革履的進入立法院了，軍系出身的吳斯懷兩次質詢內容都跟國軍以及國家主權有關。初試啼聲的吳大立委，質詢內容曝光，朝野一片嘩然，究竟他說了些什麼呢？

熱門新聞

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎累計達893例 鑽石公主號美公民添18例

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

陷全境擴散危機 為何新冠肺炎在韓國大爆發？

韓國提升至第三級警告 25日起入境須居家檢疫14天

韓國大邱現口罩之亂…空拍照曝光 網友：排隊人潮有震撼到

血友病少年母「隔海抓藥」 律師怒嗆：台灣哪裡欠妳？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。