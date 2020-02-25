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提新冠肺炎紓困方案 黃偉哲：別等中央預算來了才動作

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲要求市府團隊提出新冠肺炎疫情應變措施。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲要求市府團隊提出新冠肺炎疫情應變措施。圖／台南市政府提供

新冠肺炎疫情持續升溫，造成台南商圈、百貨零售業、農漁牧業以及觀光產業等衝擊，台南市長黃偉哲今要求各單位除了配合執行中央政府制定的相關紓困方案外，也應積極擬定、推動相關因應作為，目前農業局提出7大紓困方案，經發局有10大因應措施，觀旅局也分長短期推出應變計畫。

黃偉哲表示，立法院即將通過疫情紓困條例以及預算，各局處應備妥各項因應方案，從台南市可以開始做的先做起，需要中央預算支援的再跟中央政府申請，不能等到中央的預算來了才開始動作，必須要先有所作為。

南市經發局指出，中央政府呼應業者需求，助業者抗疫情、拚經濟，提供200億元經費，用在信保基金、促銷方案、利息補貼以及促銷方案等。台南市政府除了配合之外，也擬定10項因應措施，包括召開多場座談會，了解業者實際需求、整合紓困服務單一窗口、鼓勵業者申請資金紓困、針對6大分團、130位專家、提供8大輔導產業技術升級服務、強化數位貿易及媒合電子商務平台、提供折扣鼓勵民眾消費、協助商圈及市場等公共環境優化、舉辦大型展銷活動、提供折扣鼓勵民眾消費、傳統市場使用費減免等。

針對農漁業目前的現況，除了農漁業紓困貸款之外，台南市政府農業局也提出7大項紓困方案，包括強化產業結構輔導、漁業結構改善及行銷推廣、畜牧產業升級、休閒農業加值、農產海外拓銷、優良農特產品國內拓銷以及、鳳梨加工收購補助等計畫。

另外，觀旅局在短期因應部分，力推鄉野景點戶外健康行程以及整合旅宿共同防疫與行銷；長期來說，會力推包含旅遊從業人才、隨團翻譯人員培訓、推動旅行業發展鼓勵新創以及地方政府觀光亮點活動、提升旅宿溫泉品牌與行銷、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施，因應疫情過後擴大日、韓、星、馬、泰、越等國際行銷，並推登山步道強化計畫、水域遊憩體驗優化等計畫。

疫情 黃偉哲 新冠肺炎

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