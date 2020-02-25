民間團體辦千人活動 鄭照新：不會強力禁止

新冠肺炎疫情延燒，昨晚高雄鳳山卻有一場千人聚餐活動，引發爭議，另罷韓團體是否舉行集會造勢活動也引發關注。高雄市新聞局長鄭照新說，戶外又是民間主辦的活動，會去勸導採取正確的防疫措施，但不會去強力禁止，也不會有針對性。

高市府公告，所轄機關500人以上的室內大型活動停辦，但民間團體不在此限。

對於昨晚鳳山有場千人宴活動，另罷韓團體若也申辦活動該如何處置？鄭照新今受訪說，基本上有2個大原則，第一是要室內，第二是要公辦的活動，所以屬於戶外又是民間主辦的活動，市府會去勸導採取正確的防疫措施，但是不會去強力禁止。

鄭照新強調，市府沒有明令禁止戶外的活動，而是用勸導的方式，勸導採取正確的防疫措施。另對於大型的聚會活動，無論是室外還是室內、有規範還是沒規範、強制還是勸導，都不會有針對性，都是通例、通則、通盤式的依照活動規模，而不是性質去審視，不會有任何的針對性。