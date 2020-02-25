桃園媽祖遶境已起跑 藍營議員：燦哥可以、標哥不行？

新冠肺炎疫情持續延燒，下月開始的大甲媽祖遶境究竟要不要舉辦，引發各界討論，不過搶先在大甲媽之前，龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境22日已經起跑，桃園市長鄭文燦還在臉書發文幫忙宣傳。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，防疫不該雙標，宗教信仰更不該，難道不同縣市的媽祖還有不同的防疫規定？還是燦哥可以，標哥不行？

游淑慧表示，現在不同縣市媽祖繞境活動都已經陸續開始，而地方信徒的進香計劃也陸續展開，這會不會造成防疫風險？這些最好還是「順時中」，依照衛福部指示，讓衛福部統一政策決定，不要各說各話，讓民眾徒增恐慌疑懼，請疾管中心告訴大家，媽祖該怎麼配合防疫？

游淑慧也說，除了人潮聚集活動應不應該辦理之外，元宵節的時候自己就在思考，民意代表是不是應該也要減少跑攤，因為我們的接觸面積和移動力太強了，只要有民意代表被感染，就形同移動污染源，而且非常難去追查感染源，和他接觸到那些民眾。

游淑慧強調，一旦當台灣有更多社區感染的案例出現，許多防疫的思維和行動都要做進一步的思考。