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中和有500多位居家隔離者？公所澄清：是誤會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市中和區公所20日在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線，公布目前區內有509位居家檢疫者。圖／中和區公所提供
新北市中和區公所20日在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線，公布目前區內有509位居家檢疫者。圖／中和區公所提供

新北市中和區公所20日在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線，公布目前區內有509位居家檢疫者，但有民眾誤解為居家隔離者，在網路上瘋傳假訊息造成恐慌，中和區公所今表示，連續5天都有民眾來電詢問，志工與民政課人員都有耐心解釋是居家檢疫者，也請民眾不要恐慌。

新北市政府20日成立居家檢疫關懷中心，中和區公所同日跟進設置，但有民眾誤解成，中和有509位居家隔離者，且轉傳錯誤訊息，造成恐慌。

「誤會啦！」中和區公所民政課長方林解釋，居家檢疫者是從陸港澳旅遊史者，居家隔離者則是與確診病例接觸者，兩者大不同。關懷中心已經連續5天接到民眾的電話，雖然接到的電話數量不多，但志工跟公所人員都會耐心解釋，也提醒民眾，一定要勤洗手、待在密閉空間記得要戴口罩。

方林表示，截至今天上午，目前居家關懷中心累積接獲約30通來電，多是詢問居家檢疫期滿是否要開證明書、民眾反映買不到酒精該如何進行消毒、送餐、倒垃圾等需求。

方林說，目前也有居家檢疫者為獨居老人，但長輩未必會使用手機上網打發時間，關懷中心如果了解狀況，也會跟長輩表示，如果真的無聊，可以協助提供相關讀物，或是可以撥打其他分機與人員聊天，排解居家檢疫的苦悶，不會造成佔線、電話打不進來的問題。

至於分工部分，方林表示，賴俊達也有考量到未來如果居家檢疫者數量增加問題，目前白天會由志工與民政課人員協力分工，晚上則由民政課負責，如果有人力不足問題，也會增加志工數量，來分擔關懷工作。

中和區長賴俊達表示，因應新冠肺炎疫情持續蔓延，務必以同理心了解和關懷檢疫對象，適時提供協助。中和區居家檢疫關懷中心成員除了公所各業務單位編組外，還包含衛生、警政、環保等各機關及里、鄰長、志工等社區人力，完善網絡組織提供許多貼心服務，並視疫情發展隨時增加人力、物資做好應變。動員公所50位同仁及20位志工協助，也會視疫情擴大人力配置。

有民眾誤以為中和有509位居家隔離者，在網路上瘋傳假訊息造成恐慌，中和區公所今表示，連續5天都有民眾來電詢問，志工與民政課人員都有耐心解釋是居家檢疫者，也請民眾不要恐慌。圖／中和區公所提供
有民眾誤以為中和有509位居家隔離者，在網路上瘋傳假訊息造成恐慌，中和區公所今表示，連續5天都有民眾來電詢問，志工與民政課人員都有耐心解釋是居家檢疫者，也請民眾不要恐慌。圖／中和區公所提供

新冠肺炎 COVID-19

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