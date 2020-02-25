影／時代力量籲撤回國土計畫法部分條文修正草案

時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕國土破壞法 請政院撤回草案」記者會，批評行政院會日前通過國土計畫法部分條文修正草案，時力立委邱顯智質疑國土計畫法部分條文修正草案是「國土破壞法」，將縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，從「兩年」延長為「一定期限內完成這是破壞環境正義，完全是空白授權，想開發什麼就開發什麼。

王婉諭表示，身為苗栗人對大埔案開發特別有感，希望國土計畫法不要成為國土破壞法，期盼政院撤回修正案，不要讓下一個大埔案發生。