影／時代力量籲撤回國土計畫法部分條文修正草案
時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕國土破壞法 請政院撤回草案」記者會，批評行政院會日前通過國土計畫法部分條文修正草案，時力立委邱顯智質疑國土計畫法部分條文修正草案是「國土破壞法」，將縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，從「兩年」延長為「一定期限內完成這是破壞環境正義，完全是空白授權，想開發什麼就開發什麼。
王婉諭表示，身為苗栗人對大埔案開發特別有感，希望國土計畫法不要成為國土破壞法，期盼政院撤回修正案，不要讓下一個大埔案發生。
陳椒華說，國土計畫法在2016年通過，原先的國土計畫早已是千瘡百孔，這次行政院修法，對政府開發做了非常大鬆綁，因為國土計畫是每5年或10年要通盤檢討一次，修法後重大建設可以規避國土計劃法，這對國土破壞很大。另外，填海造陸審議部分，本來是中央、內政部審議，變成工業局審議，鬆綁審議過程，恐變成黑箱不公開作業，國土計畫法變成國土破壞法。
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