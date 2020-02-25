立委呼籲台商清明節勿返台 祖先一定會諒解

大甲鎮瀾宮3月19日將舉行一年一度媽祖進香遶境活動，但因新冠肺炎疫情嚴峻，朝野立委憂心疫情擴散，期待內政部與宗教團體溝通協調，是否暫緩這次活動。不只大甲媽進香，民進黨立委林俊憲也呼籲台商，今年清明節不要返台，「祖先一定會諒解」。

民進黨立委陳明文說，大甲媽進香遶境是到新港奉天宮，很多新港鄉親跟他反映，希望協調內政部召集鎮瀾宮、奉天宮討論，是否一定要如期舉行。民眾具體希望他跟中央協調，是否能暫緩這次活動，「是不是要跟媽祖擲筊請示」。

民進黨立委陳亭妃說，呼籲主辦單位三思，網路訊息顯示，較多的民眾希望能停止這類大型活動，希望主辦單位三思，聽聽台灣人民聲音。

民進黨立委林俊憲表示，防疫期間確實要有不同考量，人群集聚時，萬一有病症在裡面恐不堪設想，韓國就是這種狀況，在宗教活動上形成群聚感染。

清明節將至，林俊憲也呼籲台商，不要返台，因為一回台要先檢疫隔離14天，也不能掃墓，台商回來最大威脅是家人，這次清明節沒回來，「祖先一定會諒解，你回來祖先反而不高興 」，宗教活動也一樣，不論媽祖或關聖帝君，只要用心禱告，神明會更加保佑讚許。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安說，防疫指揮中心會做檢討，據了解防疫中心已經與宗教團體溝通協調，這部分靜待疫情指揮中心做最後決定。

國民黨立委洪孟楷認為，相信專業，相信可以取得平衡點。目前為止全台共同面對防疫做得非常好，確診案例沒有明顯增加。不論防疫中心、地方政府都有相關配套，若在防疫中心優先下，可以持續進行民俗活動，大家都能接受，取得平衡點應該沒有衝突。