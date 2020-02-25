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雙北防疫相比贏過柯文哲？ 侯友宜：盡市長該做的身分

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜表示，柯的醫術專業比他強太多，他只不過盡市長該做的身分。記者張曼蘋／攝影
侯友宜表示，柯的醫術專業比他強太多，他只不過盡市長該做的身分。記者張曼蘋／攝影

新冠肺炎防疫，外界近期將雙北市做比較，許多人認為新北市長侯友宜贏過台北市長柯文哲，柯今早說，新北市長侯友宜本來就做得很好，不過這領域自己比較熟。對此，侯友宜回應，柯的醫術專業比他強太多，他只不過盡市長該做的身分，雙北本來就是一起合作，「對柯市長專業不但肯定，我覺得他是一個值得學習的對象。」

侯友宜今早主持道路交通安全會報，會後受訪時被問到雙北防疫被拿來做比較，侯說，柯市長很認真努力，一直覺得柯做得不錯，且憑良心講一句話，柯的醫術專業比他強太多，「我只不過盡我市長該做的身分。」

侯友宜強調，雙北本來就是一起合作，台北市有確診案例，新北市跑不掉；新北市若有確診案例，台北市也跑不掉，但他肯定柯市長的專業，「我還是覺得他是一個值得學習的對象」，大家一起努力，雙北一起合作，大家都認真做事，中央地方也要一起做事，並肩作戰，「所以柯市長跟我都要加油，努力往前走。」

侯友宜 新冠肺炎

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