盼保生大帝除瘟疫 柯文哲擊鼓開啟法會

新冠肺炎疫情延燒，台北市大龍峒保安宮今天起舉辦3天消災大法會，盼保生大帝消去瘟疫，台北市長柯文哲上午率北市各行政區長出席，由柯擊鼓開啟。

保安宮主祀醫神保生大帝吳真人，為因應武漢肺炎疫情持續擴大蔓延，今天至2月27日啟建「歲次庚子年掃蕩武漢肺炎瘟疫祈福消災大法會」，柯文哲、民政局長藍世聰及台北市各區長上午8點在法會起鼓前上香祭拜。

保安宮表示，保生大帝是醫神，歷史上有兩次大規模的瘟疫都是保生大帝消除，還有斬妖除魔之術，將放瘟疫的魔王斬去，因出現疫情，保安宮希望透過3天的法會將瘟疫除掉。