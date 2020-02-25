快訊

追思Kobe一秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

邊境死無全屍事件：以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

大陸新增508例 湖北499例 累計確診逾7.7萬例

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸累計確診逾7.7萬例。取自中新社
大陸累計確診逾7.7萬例。取自中新社

除湖北外，大陸企業基本全面復工、加快復產，儘管二次感染風險升溫，國家衛健委最新疫情統計，24日新增508例，死亡病例71例，其中湖北新增499例（武漢464例），死亡病例68例（武漢56例）。

據統計，截至24日24時，累計確診7萬7658例，死亡2663例，而湖北累計確診6萬4786例（武漢4萬7071例），死亡2563例（武漢2043例）。

另外，香港累計確診81例（出院19例，死亡2例），澳門10例（出院6例）。

大陸國家衛健委表示，為了找出發病機制，分析死亡原因，新冠肺炎遺體解剖已完成11例，前3例病理研究結果已完成，已取得重要發現，正力求以最快速度完成病理研究，期待能給疫情防控帶來重大轉機，提高臨床救治和防控效果。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

世衛考察武漢「確診數下降可能愈來愈快」

誰下令？武漢開城 3小時逆轉又封了

影／湖北血友病少年回來了 親人陪同搭機抵台　

港府將派包機接載湖北港人回港

相關新聞

大陸新增508例 湖北499例 累計確診逾7.7萬例

除湖北外，大陸企業基本全面復工、加快復產，儘管二次感染風險升溫，國家衛健委最新疫情統計，24日新增508例，死亡病例71...

《國際橋牌社》也提及 「拆立院招牌」的520農運

在戲劇《國際橋牌社》中，演員在一段對話中提到「那個拆掉立法院招牌的運動」，究竟是什麼社會運動讓立法院的招牌被拆了呢？

盼保生大帝除瘟疫 柯文哲擊鼓開啟法會

新冠肺炎疫情延燒，台北市大龍峒保安宮今天起舉辦3天消災大法會，盼保生大帝消去瘟疫，台北市長柯文哲上午率北市各行政區長出席...

日文部省建議：校園無感染 區域內有數人確診也應停課

日本文部科學大臣萩生田光一今天表示，若同一行政區域內的新冠肺炎疫情擴大，即使學校沒有感染者出現，仍應考慮全校或全班停課。

韓國旅遊升級至第三級警告 柯文哲：應用國際標準

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，即日起提升韓國旅遊疫情建議至第三級：警告（Warning...

侯友宜防疫一戰勝過台北市？ 柯文哲：這領域我比較熟

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市長柯文哲近來數度和衛福部長陳時中槓上，對於陳時中昨表示，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒...

防疫焦點人物／陳時中財產申報 房貸5千萬…

監察院昨天公布最新一期廉政專刊，正好包括最近因防疫成為新聞焦點衛福部長陳時中。他與妻子孫琬玲共申報存款新台幣二八九萬七六七七元、現金卅萬元，債務則高達五六五七萬餘元元，都是因為購屋，另外還有一張價值卅萬元的高爾夫球證。

回黨爭議／傅崐萁出面：讓子彈繼續飛

無黨籍立委傅崐萁回復國民黨籍案，在國民黨內鬧的沸沸揚揚，傅崐萁昨天首度現身回應，強調自己從政近廿年，不只是正藍、更是深藍，也未脫離過範疇，這是他從政的初衷，是一個男人的承諾，現在一切隨緣，「就讓子彈繼續飛吧！」

楊珍妮出任WTO副代表

總統令昨（24）日公布，任命甫自經濟部貿易局長一職退休的楊珍妮，派駐我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團副常任代表。另外，現任常駐WTO代表團副常任代表連玉蘋也將調任駐馬來西亞公使。

洪慈庸提出遶境防疫法 線上參與或向媽祖告假

有醫師建議，因新冠肺炎疫情，下月大甲媽祖遶境行程應該取消，引起正反二方熱議， 前立委洪慈庸今晚在臉書說，大甲媽遶境在即，...

新黨主席還要籌錢？ 郝龍斌：經費不是問題

新冠肺炎疫情持續，國民黨主席補選是否延期，再受討論。郝龍斌今在廣播專訪前受訪表示，疫情防治要超越黨派，如果疫情嚴重到社區...

請益洪秀柱 江啟臣：歷任主席貢獻不容抹滅

國民黨主席候選人江啟臣今前往拜會前主席洪秀柱，並在臉書表示，他們要做的就是承襲歷任主席對於國民黨的愛，重新擦亮國民黨這塊...

熱門新聞

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎累計達893例 鑽石公主號美公民添18例

抗疫指揮官陳時中買房背債5千餘萬 投資小牙醫診所

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

韓國提升至第三級警告 25日起入境須居家檢疫14天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。