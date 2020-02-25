大陸新增508例 湖北499例 累計確診逾7.7萬例

無黨籍立委傅崐萁回復國民黨籍案，在國民黨內鬧的沸沸揚揚，傅崐萁昨天首度現身回應，強調自己從政近廿年，不只是正藍、更是深藍，也未脫離過範疇，這是他從政的初衷，是一個男人的承諾，現在一切隨緣，「就讓子彈繼續飛吧！」

2020-02-25 00:18