大陸新增508例 湖北499例 累計確診逾7.7萬例
除湖北外，大陸企業基本全面復工、加快復產，儘管二次感染風險升溫，國家衛健委最新疫情統計，24日新增508例，死亡病例71例，其中湖北新增499例（武漢464例），死亡病例68例（武漢56例）。
據統計，截至24日24時，累計確診7萬7658例，死亡2663例，而湖北累計確診6萬4786例（武漢4萬7071例），死亡2563例（武漢2043例）。
另外，香港累計確診81例（出院19例，死亡2例），澳門10例（出院6例）。
大陸國家衛健委表示，為了找出發病機制，分析死亡原因，新冠肺炎遺體解剖已完成11例，前3例病理研究結果已完成，已取得重要發現，正力求以最快速度完成病理研究，期待能給疫情防控帶來重大轉機，提高臨床救治和防控效果。
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