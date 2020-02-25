韓國旅遊升級至第三級警告 柯文哲：應用國際標準
新冠肺炎疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，即日起提升韓國旅遊疫情建議至第三級：警告（Warning），不過由於北市有許多日韓觀光客，是否會擔心影響台北市的觀光業，或是成為防疫破口？
對此，柯文哲表示，這是一個很大的問題，所以為什麼我們對於被美國列為社區感染會這麼在意，因為國際上還是有一定的標準，被貼上什麼標籤、航班停掉、被列為旅遊危險等，還是影響很大，台灣既然是國際社會一員，我們也不會自己訂標準，所以就按照國際標準，如果被WHO訂為旅遊危險區，我們就按照那個分級來處理，用國際標準來做，不要我們台灣自己訂標準。
此外，有專家建議因為疫情，可以考慮分開上下班、下上課，人流分散，避免群聚感染。對此，柯文哲說，基本上，每個學校的上課時間就有調整，大概是七點半到八點半都有，這就是一個問題，到底是每個學校自己切開，還是每個班級自由調整。
柯文哲表示，實際上台北市本來就是七點半到八點半，本來就有彈性上班，因為太集中，我們的公共運輸也承受不了。
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