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侯友宜防疫一戰勝過台北市？ 柯文哲：這領域我比較熟

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
台北市長柯文哲說，侯友宜本來就做得很好啊，還不錯啦，不過這是比較不公平的比較，因為這個領域本來就自己比較熟。記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲說，侯友宜本來就做得很好啊，還不錯啦，不過這是比較不公平的比較，因為這個領域本來就自己比較熟。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市長柯文哲近來數度和衛福部長陳時中槓上，對於陳時中昨表示，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒，不是人。柯文哲今上午受訪時表示，這沒有問題，「我只是喜歡開玩笑而已」。

至於是否覺得現在講什麼都不對？柯文哲則笑說「長期以來不是都這樣子嗎」？

柯文哲表示，自己還是很自制， 因為目前新冠肺炎還是當前最主要的敵人，等事情過後要口水戰再來，現階段還是先把該做的事情先做處理。

柯文哲說，台灣的疫情還沒有開始，每天一個一個我們都還可以應付，不要像韓國那樣子一天兩百個，這樣子系統就會崩潰。

柯文哲強調，中國大陸疫情還沒有控制前，台灣還是隨時都在危險狀態，因為他就在你旁邊，我們要維持每天一個一個的情形，直到中國大陸疫情有辦法真正控制，台灣危機才真正解除。

柯文哲說，我們現在還是處於危險狀態，所以辦正事要緊，就不想和他們口水戰，「講講笑話會啦」， 就不要和他們鬧什麼。

對於民進黨市議員簡舒培砲轟柯文哲就愛出一張嘴，不懂就不要亂講話，柯文哲則是冷笑說「還有人敢說我不專業」，實在不簡單。

實際上，近來有不少人把柯文哲和新北市長侯友宜相比，認為侯友宜默默做事，在防疫這一戰，似乎做得比柯文哲好。

對此，柯文哲說，侯友宜本來就做得很好啊，還不錯啦，不過這是比較不公平的比較，因為這個領域本來就自己比較熟，每天早上會下令命，自己都很清楚，這是涉及專業的問題，不過到現在為止，新北都做得很好啊。

媒體追問，所以覺得台北市做得怎麼樣？柯文哲說，台北市沒有問題啦。

柯文哲 疫情

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